〈讓我們藝起讀書吧〉薔薔從媽媽書櫃角落啟蒙愛情

薔薔大半童年和青春活在書裡，享受文字帶來的情趣。（薔薔提供）

小學時期沉迷等待一位蓮花女子

薔薔對愛情、推理小說最感興趣。（薔薔提供）

記者侯家瑜／專訪

「薔薔」林嘉凌從小接受軍事化教育，不是在學校上課就是在家讀教科書，所以看課外讀物成為了她最大的樂趣，她近來分享一本名為《等待一位蓮花女子》的絕版書，笑說當年就是透過該書來理解愛情中的酸甜苦辣、悲歡離合，也視它為自己的「愛情啟蒙書」。

當同齡的孩子在公園玩耍、在電視機前捧腹大笑時，薔薔大半童年和青春都待在書房，即使完成學校作業也無法出門，只好拿起媽媽收藏的書陶冶性情，這也是她兒時最放鬆的時光，「我小學五年級時還看不太懂字，好在當時的保母也很愛看書，她會帶著我閱讀。」

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薔薔對愛情、推理小說最感興趣，其中媽媽書櫃角落裡一本《等待一位蓮花女子》，讓她印象最深，「我很能感同身受男女主角的遭遇，會不捨他們愛得死去活來，然後跟著一起哭。」每當薔薔打開書本，總能一頭栽進劇情裡，「我會因為書裡感人的情節而哭得亂七八糟，連上廁所都不願放下，上課時也寧願冒著被老師抓包的風險，硬要把最精彩的幾頁看完。」

不過，這些小情小愛與她成長後的感情觀有些出入，畢竟在追求愛情的過程中，勢必要與現實抗衡，不如把那些情懷留在心裡和書裡。

薔薔涉獵的書籍廣泛，除了《哈利波特》、《魔戒》系列等暢銷書外，小時候也對「色情文學」相當有感興趣，表示比起色情片，天馬行空的色情小說更具魔力，即使字字句句無關邏輯、不著邊際，但總令人感到灑脫自由，有更多的空間能任意遐想。

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