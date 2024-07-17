《追浪少女》重現泳將傳奇 黛西蕾德莉拍到嘴唇變藍

黛西蕾德莉（左二）認為《追浪少女》中互相支持的家庭力量相當動人。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕電影《追浪少女》改編首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員「格特魯德埃德爾」的真實故事，曾在《星際大戰》系列飾演「芮」的黛西蕾德莉在片中精湛詮釋埃德爾，導演喬奇姆羅寧更大讚她展現堅強的精神，「她在冰冷的水中拍攝從未抱怨，就算拍到嘴唇變成藍色，但她仍渴望重新跳進水中，耐力讓我驚嘆不已！」

黛西蕾德莉演出電影《追浪少女》大獲好評，她笑言拍攝過程雖然辛苦但很愉快。（Disney+提供）

黛西坦言原先對的這位傳奇人物的故事一無所知，「大部分對於角色的探索都是在拍攝期間完成的。」她透露自己其實很怕下水，拍攝前經歷3個月的游泳訓練，努力克服內心恐懼，然後拍攝期間繼續訓練，「我必須要在華氏60度（攝氏15度）的泳池裡拍戲，在20公尺的泳池游到一半，突然上岸驚覺，不知道我在幹嘛，我真不該同意的！」

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由於大量游泳，黛西一度胸部肌肉拉傷、長骨瘤，甚至左耳感染，但她也開心表示自己學會新技能。回想拍攝經歷，雖然笑說泳技變好了，但也笑稱：「此生可能不會想再下海游泳！」

不過辛苦歸辛苦，黛西直說拍攝過程非常愉快，「這個故事中有很多困難與艱辛，但總體來說，是一部充滿喜悅的電影，觀眾會看到一個彼此深愛、互相支持的家庭，我對此感到自豪。」更說希望所有影迷，尤其是年輕人，看完電影後會想嘗試新事物，勇敢表現自己。《追浪少女》將於7月19日在Disney+獨家上線。

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