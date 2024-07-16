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邊佑錫挨轟機場「皇帝級保安」 經紀公司道歉

邊佑錫上月來台親和力十足，如今深陷爭議，不少人為他叫屈。（藝凱娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星邊佑錫今年因韓劇《背著善宰跑》人氣三級跳，機場追星人潮翻倍，可沒想到他身旁的保鑣卻引發爭議，原因竟是被爆出要求檢查旅客機票、封鎖機場通道，保鑣甚至還拿閃光燈照人，讓韓媒忍不住狂酸邊佑錫坐擁「皇帝級保安」。邊佑錫經紀公司昨發聲明致歉，未來會避免類似情況再次發生。

邊佑錫的機場爭議持續延燒，超過10則相關貼文占據韓網熱門，許多網友質疑他剛紅就耍大牌，部分韓媒也不客氣酸他「自以為是宇宙大明星」，罵聲不斷。不過也有韓媒為他抱不平，認為保鑣為了邊佑錫的人身安全，才有「過度保安」的狀況發生，卻要求邊佑錫也要負起責任，實在有些太過分。

針對連日來的報導，邊佑錫所屬的Varo Entertainment昨發表正式聲明，對於造成機場旅客困擾深表歉意，並強調在發現保鑣對機場旅客照射閃光燈的行為後，就立刻要求對方停止；至於封住機場通道，以及檢查機票的行為，公司表示第一時間無法在現場發現，不過公司因此事件感受到強烈的道德責任感，也向感到不舒服的旅客鞠躬道歉。

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