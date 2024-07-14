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娛樂 最新消息

林志炫混搭饒舌 熱狗狠虧金曲消音-致敬故友鄭華娟 唱到泛淚

林志炫（左）與嘉賓熱狗的合作，令台下歌迷非常驚喜。
（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林志炫昨晚3度攻蛋，力邀新科金曲歌王熱狗擔任嘉賓，兩人重現在歌唱節目的經典舞台《曾經我也想過一了百了》，情歌天王與饒舌歌王驚喜合體，超炸演出嗨翻全場。

林志炫（左）、熱狗在小巨蛋重現夯曲《曾經我也想過一了百了》。
（記者胡舜翔攝）

提到跟熱狗的合作，林志炫唱完歌後滿意直誇：「這次的合作，徹底打開了抒情歌曲跟RAPPER結合的一把鑰匙。」不忘恭喜好友奪下本屆歌王，沒想到熱狗卻笑說：「是不是歌王不重要，只要麥克風有聲音就可以了。」狠虧在金曲獎演出時麥克風失聲的意外。

林志炫第三度攻蛋，開場戰袍非常華麗。（記者胡舜翔攝）

相隔1年多，林志炫返場舉辦ONE take 2.0「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會，開場氣氛充滿洋蔥，他特別選唱已故創作才女鄭華娟的經典歌曲，相當催淚。

鄭華娟在今年3月過世，林志炫在小巨蛋談及故友，稱她是「非常思念又懷念的大姐姐」，「在華語樂壇有非常多貢獻，在我音樂生命裡有很多重要歌曲，參與我很多重要時刻，接下來請容我跟大家分享，我音樂人生當中跟她的第一次相遇。」

林志炫選唱《蒙娜麗莎的眼淚》、《少年遊》與《天堂》等經典致敬鄭華娟，這些歌不僅承載了歌迷的青春回憶，就連他在台上都唱到泛淚，令人動容。

前陣子林志炫不小心踩空受傷，所幸復原狀況良好，這次演唱會特別準備舞蹈橋段，唱到《Feeling Good》、《眼睛不聽話》時率領舞者登台，展現苦練兩個月的百老匯風格舞蹈。林志炫也帶來翻唱經典，包括莫文蔚的《愛》、Beyond的《海闊天空》，掀起第一波高潮。

當林志炫唱到招牌歌《離人》，現場近萬名觀眾打開手機的手電筒，營造浪漫燈海；他也準備了互動橋段，演唱情歌《你是我左邊的風景》時，台上鏡頭拍攝觀眾，號召被拍到的粉絲情侶「玩親親」放閃，現場充滿粉紅泡泡。

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