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娛樂 最新消息

南北音樂祭比拚 浪人尬火球

滅火器領銜策劃的「火球祭」將在桃園舉辦。（夥球擊提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣大型音樂祭近年蓬勃發展，台南在地的「浪人祭」10月在安平登場，力邀台南女婿AKIRA助陣，緊接著由金曲樂團滅火器領銜策劃的「火球祭」11月底於樂天桃園棒球場舉辦，南北音樂祭大比拚，陣容同樣堅強。

國民女婿AKIRA受邀到台南參加音樂祭。（笨道策展提供）

「浪人祭」10月4日至6日在台南安平登場，除了首波卡司草東沒有派對，昨天宣布陳珊妮、怕胖團、老王樂隊都將登台，AKIRA則會率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」回到愛妻林志玲的家鄉共演，早鳥票與預售票已經完售。

「火球祭」11月30日及12月1日於樂天桃園棒球場舉辦，首波陣容由滅火器領軍，攜手演唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲的日本覆面系樂團MAN WITH A MISSION、女子龐克樂團Sabasister。

MAN WITH A MISSION以標誌性的「狼頭面具」為成員特色，擁有許多紅遍海內外的熱門歌曲，包含動畫《鬼滅之刃》的片頭曲《羈絆的奇蹟》；「火球祭」將於15日中午12點搶先開賣早鳥雙日預售票，全票種則在16日於拓元售票系統開賣。

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