晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》林柏宏周旋3女 甜誇謝欣穎合拍 都愛乾淨 認同男女之間有純友誼

謝欣穎（右）、林柏宏合作新片《愛的噩夢》默契升級。（華映提供）

記者鍾志均／專訪

林柏宏（右）嘴甜說和謝欣穎互動最自在。（記者王文麟攝）

林柏宏、謝欣穎繼電影《怪胎》後，再度合作新片《愛的噩夢》，這回林柏宏「1人對3女」享齊人之福，他坦言拍攝時對班表很滿，嘴甜說和謝欣穎互動最自在，謝欣穎在一旁虧他很幸福，和這麼多女演員拍戲。

《愛的噩夢》講述另一半的怪癖讓人壓力山大，問到是否也有特殊堅持？林柏宏表示自己愛乾淨，在家裡餐桌上，只要瞄到有人吃飯滴油、掉食物，就會立刻拿衛生紙擦掉，笑說僅限對爸媽這樣，謝謝家人的寬容。

謝欣穎同樣對衛生要求嚴格，舉例若有朋友來家裡聚餐，會請他們將餐具放水槽就好，就怕洗不乾淨，床單也是每一兩週就要更換。

聊到戀愛中的地雷，林柏宏直言希望另一半能對自己說實話，若聚會有朋友說錯話，心裡暗自不爽，也要明白說出來；倒是謝欣穎左思右想，直說：「只要夠喜歡對方，一直踩我雷都沒關係。」追問謝欣穎是否戀愛腦，她急忙向經紀人求救，直呼：「我有（戀愛腦）嗎？沒有吧！」坦言是合理範圍內，都能接受。

此外，林柏宏在《愛》片有女友項婕如，卻和大元搞曖昧，他澄清現實中沒類似經驗，但他和謝欣穎都認同男女之間有純友誼；謝欣穎補充說，只要男方有告知女生身分，聽到女生是老朋友或已婚，通常就會放心。《愛的噩夢》12日全台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中