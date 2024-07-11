《人物專訪》林柏宏周旋3女 甜誇謝欣穎合拍 都愛乾淨 認同男女之間有純友誼

謝欣穎（右）、林柏宏合作新片《愛的噩夢》默契升級。（華映提供）

記者鍾志均／專訪

林柏宏（右）嘴甜說和謝欣穎互動最自在。（記者王文麟攝）

林柏宏、謝欣穎繼電影《怪胎》後，再度合作新片《愛的噩夢》，這回林柏宏「1人對3女」享齊人之福，他坦言拍攝時對班表很滿，嘴甜說和謝欣穎互動最自在，謝欣穎在一旁虧他很幸福，和這麼多女演員拍戲。

《愛的噩夢》講述另一半的怪癖讓人壓力山大，問到是否也有特殊堅持？林柏宏表示自己愛乾淨，在家裡餐桌上，只要瞄到有人吃飯滴油、掉食物，就會立刻拿衛生紙擦掉，笑說僅限對爸媽這樣，謝謝家人的寬容。

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謝欣穎同樣對衛生要求嚴格，舉例若有朋友來家裡聚餐，會請他們將餐具放水槽就好，就怕洗不乾淨，床單也是每一兩週就要更換。

聊到戀愛中的地雷，林柏宏直言希望另一半能對自己說實話，若聚會有朋友說錯話，心裡暗自不爽，也要明白說出來；倒是謝欣穎左思右想，直說：「只要夠喜歡對方，一直踩我雷都沒關係。」追問謝欣穎是否戀愛腦，她急忙向經紀人求救，直呼：「我有（戀愛腦）嗎？沒有吧！」坦言是合理範圍內，都能接受。

此外，林柏宏在《愛》片有女友項婕如，卻和大元搞曖昧，他澄清現實中沒類似經驗，但他和謝欣穎都認同男女之間有純友誼；謝欣穎補充說，只要男方有告知女生身分，聽到女生是老朋友或已婚，通常就會放心。《愛的噩夢》12日全台上映。

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