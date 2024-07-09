阿信曝冠佑職災 打鼓25年掌中紅

阿信（右）舉起冠佑的手，上面看得到打鼓留下的紅色印記和水泡。（相信音樂提供）

聽聞歌迷捐骨髓給父親 五月天暖獻《第二人生》打氣

五月天預告將到新加坡巡演。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天雖然常在演唱會上虧鼓手冠佑，開他玩笑，不過他總是大度量不會生氣，最近阿信在台上舉起冠佑的手，除了手指貼上OK繃，手掌也是滿滿的紅色印記和水泡，都是打鼓25年的痕跡，讓粉絲看了滿心疼，但他覺得為了歌迷一切都值得。

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1999年7月7日，五月天推出第一張創作專輯，前天剛好滿25年，當天在「回到那一天」25週年巡迴演唱會上，阿信半開玩笑談到：「這一次新的巡迴演唱會，在經歷過很多風波之後，還能夠來到現場看五月天的你們，要嘛就是你腦筋壞了，要嘛就是你對五月天有真正堅定不移的決心。」

五月天常對歌迷說：「五月天不是要成為你的偶像，25年寫了那麼多首歌，能成為你的背景音樂，做好自己的事後再追隨五月天，五月天永遠等著你們！」

巡演中五月天也常在點歌時段聽歌迷分享感人故事，前幾天有歌迷提到下個月要捐骨髓給父親，阿信獻唱《第二人生》送給她和爸爸。

明年1月11、12日，五月天將到新加坡國家體育場舉辦「回到那一天」演唱會，阿信說：「用一場演唱會的時間，再一次走過五月天25年的旅程，也是你青蔥歲月到知足的如今的回憶。有你真好，現場見！」

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