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娛樂 最新消息

《高雄啤酒音樂節》梁文音水槍掃射消暑 温嵐唱到腿軟

梁文音（左）短髮造型首度曝光，嗨跳多首快歌。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕性感舞后温嵐昨天登上「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」，直接豁出去挑戰競技啦啦隊，受訪笑說：「第一次站上去時，腿都軟了」，更與好友梁文音合體唱跳《熱浪》，雙姝在台上女女熱吻嗨翻全場，力尬韓星輝人以及EXO的CHEN、XIUMIN。

MAMAMOO的輝人感受到台灣歌迷的熱情。（讀者提供）

梁文音以短髮新造型亮相，率領舞者嗨跳快歌《Physical》、《再一組就好》，健身有成的她霸氣露出腹肌，在台上嗨喊：「我是高雄的女兒，為了高雄啤酒音樂節大跳一波。」

温嵐挑戰競技啦啦隊後演唱《夏天的風》、《傻瓜》。（寬寬整合行銷提供）

隨後輪到温嵐唱跳《女力》，挑戰與競技啦啦隊合作，為了這段表演，經紀人牟鐘恩為她保了台幣兩千萬的保險。

温嵐笑喊：「我覺得我需要喝一杯，一起乾杯壓壓驚。」隨後演唱《夏天的風》、《傻瓜》，又與梁文音合體唱跳《熱浪》，直接拿水槍「掃射」台下觀眾，女女激吻也掀起高潮。

MAMAMOO的成員輝人造訪高雄，一連帶來《IN THE MOOD》、《WATER COLOR》等嗨歌，台下的MOO MOO（粉絲名）應援超大聲，更高舉著應援手燈「MOO棒」。

見到高雄歌迷的熱情，輝人表示：「我現在流了非常多的汗，所以有一點害羞。看到台下好多的MOO棒，我想我可以更賣力的演出了。」

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