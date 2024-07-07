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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》文章嘆費玉清封麥可惜揪看演唱會 難忘與劉文正同台

文章2019年與好友費玉清（右）在新加坡合影。（文章提供）

記者陽昕翰／專訪

文章等到65歲才在台灣舉辦大型個唱，眼看昔日好友江蕙、「小哥」費玉清都已封麥，他感嘆說：「尊重他們的選擇，只是真的好可惜。」笑說很想邀請費玉清來看他的演唱會。

回首當年獨自來台灣發展，文章覺得自己很幸運，碰到許多前輩相挺，包括與偶像劉文正同台，是他此生難忘的回憶。

65歲的文章終於要舉辦大型歌唱，演唱會從台灣出發。（記者陳逸寬攝）

文章表示︰「劉文正在新加坡的個唱，我就是他的特別來賓，能跟我心目中的偶像同台，真的是好開心。」他透露當年在台灣，週末放假常跟劉文正、黃仲崑、陳昇等藝人去歌廳跳舞，大家對他都很照顧。

淡出台灣演藝圈17年，文章本來下半場的人生規劃，就是要環遊世界、享受第二人生，直到碰上了經紀人好友陳家倫，苦勸他回歸幕前。

文章推出全新專輯《致青春》，更決定挑戰自我在台灣舉辦北中南巡演，更是他40年來的第一次，演唱會10月19日在台北登場，11日9日轉戰台中，12月8日則在高雄演出。

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