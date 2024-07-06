《人物專訪》張擎佳劇場打滾17年 勸世成功獲讚家族驕傲

張擎佳的爸媽看完《勸世三姊妹》後難得開口誇獎，讓她很感動。（張擎佳提供）

記者蕭方綺／專訪

張擎佳從小學鋼琴、跳舞，高中念音樂班、大學主修聲樂，研究所是師大表演藝術所，可說是具備所有音樂劇演員該有的元素，大學四年級進劇場演出台北愛樂的《老鼠娶親》，至今已有17年劇場資歷，但她一開始選擇當演員，家人都持反對意見。

張擎佳爸爸是軍校物理老師，媽媽是國中國文老師，媽媽希望她也當老師，但從小看著媽媽每天打電話跟家長溝通，或遭學生威脅，讓她下定決心不當老師。

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《勸世三姊妹》故事主軸是父女和解，張擎佳與爸爸屬於報喜不報憂、情感不外顯的關係，但她印象深刻的是爸爸以前工作的地方有福利站，總會背著媽媽買零食，再偷偷跟張擎佳說：「我有買餅乾放在妳床邊。」讓年紀小的她樂不可支，也成了童年開心回憶之一。

去年她邀請父母、親戚到劇院看《勸世》，叔叔、嬸嬸看完後直率誇她是「張家的驕傲」，而她父母難得說「這個演得好喔」，能獲得家人肯定讓她很感動，但也笑說：「他們雖然含蓄不多說，但能看出爸媽嘴角已經快笑到太陽穴了。」

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