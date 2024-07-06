晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》張擎佳劇場打滾17年 勸世成功獲讚家族驕傲

張擎佳的爸媽看完《勸世三姊妹》後難得開口誇獎，讓她很感動。（張擎佳提供）

記者蕭方綺／專訪

張擎佳從小學鋼琴、跳舞，高中念音樂班、大學主修聲樂，研究所是師大表演藝術所，可說是具備所有音樂劇演員該有的元素，大學四年級進劇場演出台北愛樂的《老鼠娶親》，至今已有17年劇場資歷，但她一開始選擇當演員，家人都持反對意見。

張擎佳爸爸是軍校物理老師，媽媽是國中國文老師，媽媽希望她也當老師，但從小看著媽媽每天打電話跟家長溝通，或遭學生威脅，讓她下定決心不當老師。

《勸世三姊妹》故事主軸是父女和解，張擎佳與爸爸屬於報喜不報憂、情感不外顯的關係，但她印象深刻的是爸爸以前工作的地方有福利站，總會背著媽媽買零食，再偷偷跟張擎佳說：「我有買餅乾放在妳床邊。」讓年紀小的她樂不可支，也成了童年開心回憶之一。

去年她邀請父母、親戚到劇院看《勸世》，叔叔、嬸嬸看完後直率誇她是「張家的驕傲」，而她父母難得說「這個演得好喔」，能獲得家人肯定讓她很感動，但也笑說：「他們雖然含蓄不多說，但能看出爸媽嘴角已經快笑到太陽穴了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中