《人物專訪》勸世三姊妹唱出劇場奇蹟 張擎佳台上飆國罵台下反差萌

張擎佳不會講台語，全靠硬背撐完3小時演出。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

宮能安（右起）、張擎佳、呂承祐和張芳瑜在《勸世三姊妹》的牽亡歌，讓人動容。（大慕可可提供）

台灣本土音樂劇《勸世三姊妹》是獨一無二的存在，在冷清許久的劇場締造許多奇蹟，門票一開賣就秒殺，堪比劇場界的五月天演唱會。去年全台巡演14場，今年加開到20場，吸引3萬人進劇場，許多觀眾被戲裡「牽亡歌」牽出悲楚，在座位上哭到全身發抖，而女主角張擎佳高亢又極具存在感的嗓音，被封「小張惠妹」。

張擎佳私下是個有娃娃音的氣質文青，和舞台上的形象大相逕庭。（記者潘少棠攝）

張擎佳戲裡講了一口流利又道地的台語，操起8字經髒話很有氣勢，沒想到她私下卻是個略帶娃娃音的甜美女孩，反差感極大，她笑說：「如果跟舞台上演出很像，很可怕耶」還提到下戲後，粉絲可能以為她本人跟角色一樣很兇，都不敢接近她，寧可去找其他男演員聊天，讓她又好氣又好笑。

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硬背台語台詞 澎哥潤飾接地氣講法

這齣戲有七成以上台詞都是台語，外省家庭出身的她靠硬背記下來所有台語，也把台語台詞當作歌曲一樣，透過音調來記憶，合作過音樂劇《釧兒》的澎恰恰成了她的台語指導老師，她說：「有很多接地氣的講法，都是澎哥一字一句潤飾唸給我聽的，我只背得出來劇本的台詞，劇本以外，我就都不行了。」

除了澎恰恰的指導，張擎佳對角色的定位還有以前文英阿姨、陳松勇在電視劇裡一連串罵人的形象，加上她會陪高中時的男友媽媽看本土劇《台灣霹靂火》，劇中連珠炮式的罵人風格，也深植她心中，只是她講到這，突然緊張對媽媽喊話：「我沒有過夜，都有回家！」

為表演偏激開罵挨轟 幸得家人理解

此外，之前《勸世三姊妹》曾因8字國罵捲入炎上風波，張擎佳被激進網友肉搜，私人臉書也遭灌爆，但她受訪時已能一派輕鬆談論。

她坦言自己只在乎家人的感受，「我第一時間就在家庭群組解釋『這是個演出』，若看過整個故事的人，就能接受角色用偏激方式講述這段話，不能只看一個片段表演就拿來批判。」家人也能理解這是她的工作，因此不介意外界攻擊。

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