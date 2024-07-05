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娛樂 最新消息

派偉俊首場個唱回到15歲 婁峻碩李浩瑋助陣來報恩

派偉俊（中）開唱，好友婁峻碩（右）和李浩瑋雙嘉賓助陣。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小派」派偉俊昨晚在ZEPP舉辦「Dreaming Out Loud」首場個人演唱會，老闆兼師兄周杰倫特別送花打氣祝福，另外婁峻碩和李浩瑋雙嘉賓助陣演出，新科金曲歌后孫盛希也到場欣賞支持。

派偉俊為了演唱會，近期努力訓練體力。（杰威爾提供）

由於小派開唱最擔心體力問題，因此最近這一個月他加強體能及肺活量訓練，特別與歌唱老師展開「跑步集訓」，藉著跑河堤邊練唱的方式來鍛鍊。

24歲的小派用歌聲帶歌迷搭上時光機，選唱首張EP兩首歌《我的時代》和《保護你》，還藉著演唱會「回到15歲」，找回初心，特別穿上15歲出道時的宣傳服，並說：「這是要獻給從我念國中時就一直跟著我的歌迷，謝謝你們陪我一起長大！」幽默笑說：「原來當年買了這件oversize外套就是在等今晚的演唱會，實在是個美麗的巧合！」

小派親自為演唱會擔任創意總監，婁峻碩和李浩瑋則不約而同說是「來報恩還人情的！」獻上《一首歌》和《Don’t waste my love》等合唱曲，因為之前兩人都找過小派當嘉賓。

之前小派在社群分享《3am》短影片創下300萬次點閱，昨晚安可也加工重現這首歌。另外他還自嘲：「我真的單身太久了，所以都寫一堆心碎的歌。」

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