晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人奪金遭疑憑什麼 高EQ回應繼續努力

告五人代言邀約多，卻忙到沒辦法好好犒賞自己。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人以暖心歌曲《又到天黑》在本屆金曲獎勇奪年度歌曲大獎，粉絲都為他們開心，但不料部分網友質疑「憑什麼得獎」，還給予負評，同門歌手宇宙人和麋先生已陸續發文相挺，告五人昨也在事件爆發後首露面回應此事。

看好告五人的人氣越來越旺，不少廠商爭相邀約他們當代言人，目前將近20個，昨雲安、犬青、哲謙出席手搖茶飲代言活動，還到門市剪綵，歌迷很早就去現場排隊力挺偶像。

據悉茶飲代言酬勞讓告五人很滿意，記者會上主持人陶晶瑩開玩笑說：「可以讓專輯從宜蘭到米蘭製作了。」雲安則說喜歡用寫歌組成回憶。

至於網友質疑告五人得獎的負面聲浪，團長哲謙說：「路很長，好好做，用心做，就是告五人最幸福的事情！」希望用作品實力證明一切，他也感謝金曲獎的鼓勵，「對我來說是很好的動力。」

雲安表示：「我們繼續努力！」犬青也重申得獎歌曲《又到天黑》的意義：「不管是玉蘭花農、豆漿店老闆，大家辛苦工作，希望用音樂給出正能量。」

代言費激增，告五人要如何犒賞自己？犬青說：「蠟燭多頭燒，來不及想犒賞自己什麼，生活太充實了，能好好和家人吃一頓飯就很好了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中