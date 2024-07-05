告五人奪金遭疑憑什麼 高EQ回應繼續努力

告五人代言邀約多，卻忙到沒辦法好好犒賞自己。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人以暖心歌曲《又到天黑》在本屆金曲獎勇奪年度歌曲大獎，粉絲都為他們開心，但不料部分網友質疑「憑什麼得獎」，還給予負評，同門歌手宇宙人和麋先生已陸續發文相挺，告五人昨也在事件爆發後首露面回應此事。

看好告五人的人氣越來越旺，不少廠商爭相邀約他們當代言人，目前將近20個，昨雲安、犬青、哲謙出席手搖茶飲代言活動，還到門市剪綵，歌迷很早就去現場排隊力挺偶像。

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據悉茶飲代言酬勞讓告五人很滿意，記者會上主持人陶晶瑩開玩笑說：「可以讓專輯從宜蘭到米蘭製作了。」雲安則說喜歡用寫歌組成回憶。

至於網友質疑告五人得獎的負面聲浪，團長哲謙說：「路很長，好好做，用心做，就是告五人最幸福的事情！」希望用作品實力證明一切，他也感謝金曲獎的鼓勵，「對我來說是很好的動力。」

雲安表示：「我們繼續努力！」犬青也重申得獎歌曲《又到天黑》的意義：「不管是玉蘭花農、豆漿店老闆，大家辛苦工作，希望用音樂給出正能量。」

代言費激增，告五人要如何犒賞自己？犬青說：「蠟燭多頭燒，來不及想犒賞自己什麼，生活太充實了，能好好和家人吃一頓飯就很好了。」

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