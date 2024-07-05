《人物專訪》JR紀言愷掌食尚3月 哀號10年健身GG了

JR紀言愷寵女無極限，再怎麼忙都會抽空陪女兒玩。（記者陳奕全攝；服裝提供：dunhill）

記者林欣穎／專訪

JR（左）與卞慶華今年4月宣傳《世界第一等》時撩衣秀身材，可以看見結實的肌肉曲線。（資料照，記者潘少棠攝）

「JR」紀言愷出道22年，從2006年的《完全娛樂》開啟他外景主持生涯，談及在美食旅遊節目最大的收穫，他直呼：「收穫最大的是體脂增加了非常多！」苦笑10年健身成果毀於一旦、肌肉線條已經模糊；提到當爸爸之後主持外景心境有很大的改變，「以前出外景去玩會忘記去哪，附著度很輕，現在都會記下來，之後想要帶女兒去。」

JR當年是人氣偶像團體K ONE成員，入伍前就已在主持界耕耘，原本打算退伍後主攻演戲，但結婚生女後讓他改變想法，認為拍戲時間太長，動輒就要數月，於是決定重返綜藝，除了比較省時外還有固定的收入。

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JR與卞慶華今年4月宣傳《世界第一等》時大方撩衣秀身材，可以看見他結實的肌肉曲線，隨即加入《食尚玩家》拍攝後，未料才過3個月，體脂就增加了10%，「我跟韋汝都是吃貨，很常會清盤，這樣下去真的不行，要運動。」

JR也提到，通常一道料理為了鏡頭、補特寫等，很長同一個東西會一吃再吃，「我們前陣子到基隆吃日式刨冰，因為太熱了一直融化，大概拍了快4、5碗。」美食節目常常需要吃個不停，好在他有個鐵胃幾乎沒吃壞過肚子，JR透露自己都會看網友留言，有時會收到嫌他「太吵」的觀眾，他則坦然面對，「有的人反而就覺得這樣是炒熱氣氛，不可能做到每個人都喜歡你，要做得到對得起自己。」

JR是十足的寵女兒魔人，無論再怎麼忙都會抽空陪女兒玩，目前手上只有《食尚玩家》的節目，坦言是因為希望能多陪伴女兒，他也不介意女兒提早戀愛，幽默直呼：「我15歲就開始交女朋友了，倒不如早一點開始學經驗，才不會之後在感情路上跌跤。」

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