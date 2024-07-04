劉德華今天攻蛋刷新紀錄 粉絲連嗨

劉德華相隔11年在小巨蛋開唱，將舉辦4場演唱會。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王「華仔」劉德華確定來台開唱，相隔11年在小巨蛋舉辦演唱會，昨天宣布將從10月31日至11月3日，連續在台北小巨蛋連唱4天，刷新個人在小巨蛋的開唱紀錄，勢必掀起歌迷的搶票大戰。

劉德華為了巡演，戴著口罩認真排練舞蹈，還直呼感覺很好。（台灣映藝、超級圓頂提供）

出道43年的華仔，至今已累積110多張唱片、600多首歌曲，他曾在2008年和2013年分別帶著「Wonderful World」和「Always」兩套巡演節目在台北小巨蛋開唱，如今闊別11年回到台北，讓粉絲很期待。

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距離「今天⋯is the Day」巡迴演唱會進入倒數，華仔每天過著排舞、練歌的生活，即使為了保護身體戴著口罩練舞，他依然直說感覺真好。

華仔表示，「開演唱會是我一個很想做的事情，因為只有這種狀況底下，我才可以面對面，跟所有觀眾、跟每一個人很大聲、很大聲地說，我真的很謝謝很謝謝很謝謝你們。」

華仔宣布全新的「今天」巡演即將登場，他希望透過這次演唱會，令大家明白珍惜每一個當下、每一個「今天」，都要開心自在地度過。

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