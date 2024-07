（胡如虹和她的藝人朋友們）潘重威回憶無價 王傑私房照7位數不賣

潘重威寫劇本、當經紀人、製作人,斜槓多種身分,最愛的還是當攝影師。(記者陳逸寬攝)

文/胡如虹

金曲獎頒獎典禮剛落幕,每年的金曲獎都會出現一些新面孔,音樂人的世代交替本是常態,但每個人都有自己喜愛的音樂人和曲風,看著新人輩出的金曲獎,不免回憶起心中的風華年代,那些年追的偶像、聽的歌曲,全都是青春的回音,也讓我想起資深攝影師潘重威正在進行的青春集資計畫。

★17位歌手漏網照片 最珍稀的青春回憶

潘重威是娛樂圈的資深攝影師、編劇、製作人,也是發掘「WEWE」林佑威和李威、路斯明的經紀人,他入行30幾年最愛的工作還是攝影,曾經幫小虎隊、林志穎、王傑、張雨生、溫兆倫、藍心湄、林良樂、伊能靜、蔡幸娟、張惠妹等歌手拍過超過兩百張的專輯封面、宣傳照。

攝影師潘重威說王傑這張照片有粉絲開7位數字的高價要買。(北流提供)

這些歌手在時間的洪流中,有人離開、有人隱退、有人跨界演戲,也有人仍繼續留在歌壇唱歌。物換星移,潘重威拍的照片成了最珍貴的青春回憶,而且這些照片還都是歌迷難得一見的「漏網照片」。

「以前幫唱片公司拍的照片都交給唱片公司了,我手上這些照片都是歌手休息時,另外捕捉的生活照。」潘重威想起以前工作時,總是習慣相機不離手,歌手休息時,有一些很隨興的畫面,會讓他忍不住按下快門,捕捉他們私底下真性情的一面。

★一場疫情一場夢 數位修復珍藏底片

每一張底片都是故事,潘重威當了30幾年的攝影師,工作室裡從黑白膠卷、彩色幻燈片、彩色底片到數位化,滿滿的故事,只是以前這些「故事」都被塵封在櫃子裡,直到一場疫情,這些被私藏多年的底片,才有了說故事的機會。

知名攝影師潘重威幫很多歌手拍過專輯封面。(記者陳逸寬攝)

潘重威說疫情期間很多工作停頓,只能把時間拿來整理「過去」,他在公司堆疊如山的工作檔案夾中,發現數百卷彩色幻燈片和黑白底片膠卷,因為年代久遠,這些幻燈片跟底片都受潮發霉了,讓他看了很心痛,開始和助理進行底片的數位修復。

他把好不容易搶救回來的照片PO上臉書,吳奇隆、王傑、林志穎青春正熾的帥氣模樣,引起歌迷的熱烈回響,看到歌迷的留言:「這也是我們的青春啊!」激勵他舉辦《你的青春也是我的青春》攝影展的念頭,預計選出17位歌手,展出80張照片。

★夫妻齊心募資辦展 只為青春不為獲利

這一年多來,潘重威和企劃出身的另一半林貴敏找藝人談授權、接洽攝影展場地、開啟募資活動,計畫越來越大。潘重威說他想要在台北流行音樂中心辦攝影展、同時推出紀念攝影集,但從策展、場地和陳設硬體的經費高達好幾百萬,之前募資目標只設了60萬,雖然募資活動結束後,仍有很多歌迷繼續集資,以及文化部通過補助30萬,但距離要在北流辦攝影展的目標還差了好幾百萬,他們還在努力集資中。

有人好奇潘重威為什麼要花這麼大的氣力去籌辦攝影展,看不出來可以在《你的青春也是我的青春》攝影展中得到什麼商機?潘重威笑笑說,他並沒有想到從中獲取什麼商機,如果真想獲利,他剛修復好王傑的照片PO上險書,就有旅日的中國收藏家開出7位數字的高價要買王傑的照片,條件是那一張底片要銷毀,以確保她收藏的是獨一無二的照片,但他婉拒了。

我們的青春因為這些歌手而有了共同的回憶,時光荏苒,四季更迭,回憶無價,又怎能用金錢計算呢?

胡如虹(右)和她的藝人朋友潘重威。(記者陳逸寬攝)

★曾經走過生死大關 盡情為所愛燃燒

潘重威說他很喜歡電影《星際效應》中威爾斯詩人狄倫湯瑪斯(Dylan Thomas)的一首詩《不要溫和地走入那個良夜》(Do not go gentle into that good night),2014年他剛經歷父親過世,在電影院看《星際效應》看到「不要溫和地走入那個良夜,老年更應當在日暮時燃燒咆哮;怒斥,怒斥光明的消逝。」這幾句詩時,哭到不行。

曾經中風兩次,經歷過生死大關,潘重威面對歲月的流逝,更能體會《不要溫和地走入那個良夜》這首詩的精神,不時提醒自己年紀越大,更應該活出自己,盡情為自己所好而燃燒。

「在模糊的記憶中,再一次凝視自己青春的深刻。」潘重威努力留住這份永恆的青春,打造記憶與情感交流的攝影展,他的青春也住著我們的青春,祝福他集資成功!

●看,潘重威用鏡頭說青春故事!●

王傑/他是個很清楚表達自我感覺的歌手,拍他的每一張專輯過程都是自然而然的,到溫哥華拍他的這些照片,他全然沒有做造型,也沒有梳化,就是王傑的樣子。(潘重威提供)張雨生/我跟雨生是朋友的關係,我很瞭解他不喜歡拍照,但進錄音室拍他,他就整個嗨玩了起來,他的音樂、他的真實與笑容至今仍讓人念念不忘!(潘重威提供)林志穎/他的五官精緻,長得太完整了,任何攝影師都很好拍他,因為這樣,我反而想捕捉小志不要那麼完美,只要輕鬆做自己,結果還是一樣帥!(潘重威提供)藍心湄/從拍她的第一張專輯就感受到她源源不絕的活力,有點過動但充滿自信,這次發現她的底片能救回,心裡十分驚喜,一開始有點擔心她會拒絕展出,很開心她同意讓她的可愛雀斑再一次展現在世人面前,真的超級青春無敵!(潘重威提供)吳奇隆/從小虎隊拍他到大,從追風少年拍他到轉大人的時刻,即使只是拍廣告的中場休息時間,這是我第一次捕捉到他展現成熟的性感線條!(潘重威提供)陳昇/他真的很皮,我第一次遇到歌手拍照從頭到尾不看我的鏡頭,在綠島拍的時候覺得一定拍不好他了,沒想到他作怪渾然天成,反而讓畫面充滿活力!(潘重威提供)林良樂/拍她的時候完全沒有考慮她是男生或女生,當時夏哥(夏春湧)把她的定位和造型做得十分前衛,加上她反差的歌聲,一出現就讓人過目不忘,我只是用光和影把她的墨鏡和帽子變成她的辨識武器,展現出來。(潘重威提供)溫兆倫/他的外表很斯文,但我感覺他的內裡其實有一種野性,所以我喜歡找些特殊的場景拍他,讓他把自己獨特的野性表達出來,我覺得這是他最有魅力的地方。(潘重威提供)



