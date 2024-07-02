（胡如虹和她的藝人朋友們）潘重威回憶無價 王傑私房照7位數不賣

潘重威寫劇本、當經紀人、製作人，斜槓多種身分，最愛的還是當攝影師。（記者陳逸寬攝）

文／胡如虹

金曲獎頒獎典禮剛落幕，每年的金曲獎都會出現一些新面孔，音樂人的世代交替本是常態，但每個人都有自己喜愛的音樂人和曲風，看著新人輩出的金曲獎，不免回憶起心中的風華年代，那些年追的偶像、聽的歌曲，全都是青春的回音，也讓我想起資深攝影師潘重威正在進行的青春集資計畫。

★17位歌手漏網照片 最珍稀的青春回憶

潘重威是娛樂圈的資深攝影師、編劇、製作人，也是發掘「WEWE」林佑威和李威、路斯明的經紀人，他入行30幾年最愛的工作還是攝影，曾經幫小虎隊、林志穎、王傑、張雨生、溫兆倫、藍心湄、林良樂、伊能靜、蔡幸娟、張惠妹等歌手拍過超過兩百張的專輯封面、宣傳照。

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攝影師潘重威說王傑這張照片有粉絲開７位數字的高價要買。（北流提供）

這些歌手在時間的洪流中，有人離開、有人隱退、有人跨界演戲，也有人仍繼續留在歌壇唱歌。物換星移，潘重威拍的照片成了最珍貴的青春回憶，而且這些照片還都是歌迷難得一見的「漏網照片」。

「以前幫唱片公司拍的照片都交給唱片公司了，我手上這些照片都是歌手休息時，另外捕捉的生活照。」潘重威想起以前工作時，總是習慣相機不離手，歌手休息時，有一些很隨興的畫面，會讓他忍不住按下快門，捕捉他們私底下真性情的一面。

★一場疫情一場夢 數位修復珍藏底片

每一張底片都是故事，潘重威當了30幾年的攝影師，工作室裡從黑白膠卷、彩色幻燈片、彩色底片到數位化，滿滿的故事，只是以前這些「故事」都被塵封在櫃子裡，直到一場疫情，這些被私藏多年的底片，才有了說故事的機會。

知名攝影師潘重威幫很多歌手拍過專輯封面。（記者陳逸寬攝）

潘重威說疫情期間很多工作停頓，只能把時間拿來整理「過去」，他在公司堆疊如山的工作檔案夾中，發現數百卷彩色幻燈片和黑白底片膠卷，因為年代久遠，這些幻燈片跟底片都受潮發霉了，讓他看了很心痛，開始和助理進行底片的數位修復。

他把好不容易搶救回來的照片PO上臉書，吳奇隆、王傑、林志穎青春正熾的帥氣模樣，引起歌迷的熱烈回響，看到歌迷的留言：「這也是我們的青春啊！」激勵他舉辦《你的青春也是我的青春》攝影展的念頭，預計選出17位歌手，展出80張照片。

★夫妻齊心募資辦展 只為青春不為獲利

這一年多來，潘重威和企劃出身的另一半林貴敏找藝人談授權、接洽攝影展場地、開啟募資活動，計畫越來越大。潘重威說他想要在台北流行音樂中心辦攝影展、同時推出紀念攝影集，但從策展、場地和陳設硬體的經費高達好幾百萬，之前募資目標只設了60萬，雖然募資活動結束後，仍有很多歌迷繼續集資，以及文化部通過補助30萬，但距離要在北流辦攝影展的目標還差了好幾百萬，他們還在努力集資中。

有人好奇潘重威為什麼要花這麼大的氣力去籌辦攝影展，看不出來可以在《你的青春也是我的青春》攝影展中得到什麼商機？潘重威笑笑說，他並沒有想到從中獲取什麼商機，如果真想獲利，他剛修復好王傑的照片PO上險書，就有旅日的中國收藏家開出7位數字的高價要買王傑的照片，條件是那一張底片要銷毀，以確保她收藏的是獨一無二的照片，但他婉拒了。

我們的青春因為這些歌手而有了共同的回憶，時光荏苒，四季更迭，回憶無價，又怎能用金錢計算呢？

胡如虹（右）和她的藝人朋友潘重威。（記者陳逸寬攝）

★曾經走過生死大關 盡情為所愛燃燒

潘重威說他很喜歡電影《星際效應》中威爾斯詩人狄倫湯瑪斯（Dylan Thomas）的一首詩《不要溫和地走入那個良夜》（Do not go gentle into that good night），2014年他剛經歷父親過世，在電影院看《星際效應》看到「不要溫和地走入那個良夜，老年更應當在日暮時燃燒咆哮；怒斥，怒斥光明的消逝。」這幾句詩時，哭到不行。

曾經中風兩次，經歷過生死大關，潘重威面對歲月的流逝，更能體會《不要溫和地走入那個良夜》這首詩的精神，不時提醒自己年紀越大，更應該活出自己，盡情為自己所好而燃燒。

「在模糊的記憶中，再一次凝視自己青春的深刻。」潘重威努力留住這份永恆的青春，打造記憶與情感交流的攝影展，他的青春也住著我們的青春，祝福他集資成功！

●看，潘重威用鏡頭說青春故事！●

王傑／他是個很清楚表達自我感覺的歌手，拍他的每一張專輯過程都是自然而然的，到溫哥華拍他的這些照片，他全然沒有做造型，也沒有梳化，就是王傑的樣子。（潘重威提供）張雨生／我跟雨生是朋友的關係，我很瞭解他不喜歡拍照，但進錄音室拍他，他就整個嗨玩了起來，他的音樂、他的真實與笑容至今仍讓人念念不忘！（潘重威提供）林志穎／他的五官精緻，長得太完整了，任何攝影師都很好拍他，因為這樣，我反而想捕捉小志不要那麼完美，只要輕鬆做自己，結果還是一樣帥！（潘重威提供）藍心湄／從拍她的第一張專輯就感受到她源源不絕的活力，有點過動但充滿自信，這次發現她的底片能救回，心裡十分驚喜，一開始有點擔心她會拒絕展出，很開心她同意讓她的可愛雀斑再一次展現在世人面前，真的超級青春無敵！（潘重威提供）吳奇隆／從小虎隊拍他到大，從追風少年拍他到轉大人的時刻，即使只是拍廣告的中場休息時間，這是我第一次捕捉到他展現成熟的性感線條！（潘重威提供）陳昇／他真的很皮，我第一次遇到歌手拍照從頭到尾不看我的鏡頭，在綠島拍的時候覺得一定拍不好他了，沒想到他作怪渾然天成，反而讓畫面充滿活力！（潘重威提供）林良樂／拍她的時候完全沒有考慮她是男生或女生，當時夏哥（夏春湧）把她的定位和造型做得十分前衛，加上她反差的歌聲，一出現就讓人過目不忘，我只是用光和影把她的墨鏡和帽子變成她的辨識武器，展現出來。（潘重威提供）溫兆倫／他的外表很斯文，但我感覺他的內裡其實有一種野性，所以我喜歡找些特殊的場景拍他，讓他把自己獨特的野性表達出來，我覺得這是他最有魅力的地方。（潘重威提供）



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