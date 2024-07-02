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娛樂 最新消息

超犀利趴13男團拚場MAN爆了-五月天邀請GLAY來台 Energy放電跳起來

阿信（右）邀請GLAY樂團來台助陣演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天領軍的「超犀利趴13」，8月24、25日將重返小巨蛋舉行，演出陣容公布，粉絲發現這次「SUPER STAGE」主舞台卡司很「陽剛」，12組全是男歌手，舞台成了拚歌藝、較勁帥氣度的主戰場。

五月天和Energy都將參加超犀利趴演唱會。（相信音樂提供）

首日的超犀利趴有個特色，全是男團，除了五月天，日本搖滾天團GLAY，還有五月天的好友團「凡人譜」都會從日本來台助陣。

得過金曲獎最佳樂團的宇宙人，還有近期推出新專輯《結伴》，並邀請到小S拍攝《催眠》MV的動力火車，以及理想混蛋、盤尼西林樂團都會在第一天接力開唱，理想混蛋興奮說：「超犀利趴、小巨蛋，我們來啦！」

五月天連續兩天都會表演，主唱阿信還先「民調」，問歌迷想聽他們唱什麼歌。另外以「16蹲」掀起熱潮的Energy，也將在超犀利趴讓歌迷嗨爆，團員談到：「開趴怎麼能沒有Energy！一起放電跳起來！」

高爾宣最近剛宣布和芮德結婚，也成為「準爸爸」，帶著滿滿喜氣會投入第二天的超犀趴演唱會，另外每次巡演都「老少通吃」，歌迷年齡層很廣的任賢齊，還有「GX」鼓鼓、蕭秉治，以及入圍過金曲獎最佳新人的芒果醬樂團，都會參與每年夏天深受歌迷期待的音樂盛會，門票7月7日中午12點在拓元售票系統開賣。

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