晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城打高爾夫做公益 姜育恆巫啟賢同場開球

曾國城（左起）、姜育恆、巫啟賢（右二）為首屆「夢想基金聯誼賽」開球。（中華演藝人高爾夫球協會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巫啟賢、姜育恆、侯昌明、佩甄等眾星昨出席中華演藝人高爾夫球協會活動，發起人之一的曾國城透露，目前協會共有51位藝人，除了打球另一個重點便是做公益，目前已捐出20萬給桃園龜山國小少棒隊，不過隨即有工作人員在背後大喊：「目前是負債」，曾國城坦言因為剛成立，確實還沒什麼錢，不過不至於負債。

演藝圈不少藝人都熱愛高爾夫，昨舉辦第一屆「夢想基金聯誼賽」，協會由曾國城、巫啟賢、姜育恆、侯昌明、陳國華5人發起，佩甄擔任公關張羅大小事。巫啟賢分享他20年前曾是台灣明星隊的會員，「但那時候很快就結束了，因為重點放在打球，但我們明星價值不只在打球，大家集結一起可以發揮光芒，一起打球做公益。」強調希望藝人們可以像家人般一樣，不只要互相照顧、還要互相提醒彼此，才能發揮正能量。

姜育恆去年剛完成小巨蛋演唱會，這次特地回台打球，球齡有30年的他，一年打了100場左右，近年也會持續籌辦演唱會，巫啟賢則透露在中國有22場演唱會，與姜育恆常互相擔任彼此演唱會嘉賓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中