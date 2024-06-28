曾國城打高爾夫做公益 姜育恆巫啟賢同場開球

曾國城（左起）、姜育恆、巫啟賢（右二）為首屆「夢想基金聯誼賽」開球。（中華演藝人高爾夫球協會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巫啟賢、姜育恆、侯昌明、佩甄等眾星昨出席中華演藝人高爾夫球協會活動，發起人之一的曾國城透露，目前協會共有51位藝人，除了打球另一個重點便是做公益，目前已捐出20萬給桃園龜山國小少棒隊，不過隨即有工作人員在背後大喊：「目前是負債」，曾國城坦言因為剛成立，確實還沒什麼錢，不過不至於負債。

演藝圈不少藝人都熱愛高爾夫，昨舉辦第一屆「夢想基金聯誼賽」，協會由曾國城、巫啟賢、姜育恆、侯昌明、陳國華5人發起，佩甄擔任公關張羅大小事。巫啟賢分享他20年前曾是台灣明星隊的會員，「但那時候很快就結束了，因為重點放在打球，但我們明星價值不只在打球，大家集結一起可以發揮光芒，一起打球做公益。」強調希望藝人們可以像家人般一樣，不只要互相照顧、還要互相提醒彼此，才能發揮正能量。

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姜育恆去年剛完成小巨蛋演唱會，這次特地回台打球，球齡有30年的他，一年打了100場左右，近年也會持續籌辦演唱會，巫啟賢則透露在中國有22場演唱會，與姜育恆常互相擔任彼此演唱會嘉賓。

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