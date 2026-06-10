國寶級女星演技封神 《藍色亞馬遜》奪多項國際影后再衝巴西電影大獎

丹妮絲溫柏格演出《藍色亞馬遜》獎不停。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格主演新片《藍色亞馬遜》氣勢持續延燒，不僅在第25屆巴西電影大獎一舉入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等12項大獎，丹妮絲本人更再度角逐最佳女主角，成為本屆最大焦點之一。該片自問世以來一路在國際影展累積口碑，從柏林影展評審團大獎銀熊獎起跑，聲勢一路攀升。

該片故事設定於近未來社會，丹妮絲飾演77歲退休教師特蕾莎，一生奉獻教育與家庭，卻在老年被政府貼上「經濟負擔」標籤，並強制納入所謂「藍色計劃」。當官方派出俗稱「皺紋車」的安置系統試圖接管她的餘生時，特蕾莎選擇拒絕服從，踏上一段充滿荒誕與詩意的亞馬遜逃亡之旅。

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丹妮絲溫柏格在《藍色亞馬遜》展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。（海鵬提供）

旅程中，她經歷包括神秘的藍蝸牛體液體驗、宛如夢境般的水路漂流，以及介於現實與反烏托邦之間的奇異世界。電影以奇幻敘事包裹嚴肅命題，將「老去」重新轉化為一場關於自我覺醒與生命延續的寓言，也讓作品在影壇獲得高度討論與正面評價。

自去年在柏林影展奪下銀熊獎後，丹妮絲溫柏格便以壓倒性姿態橫掃多個國際影展，包括墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展與中國熊貓獎等，連奪三座影后獎項。隨著獎季持續發酵，她在巴西電影大獎的影后競逐中也被視為最大熱門。

丹妮絲溫柏格演出《藍色亞馬遜》逆轉命運連奪3影后。（海鵬提供）

導演蓋布瑞爾馬斯卡洛將故事靈感來自長輩生命經驗，透過高度視覺化的敘事，構築出一個既殘酷又充滿詩意的未來社會。該片在全球上映後，也獲得影評與影人熱烈回應。導演葛靜文便在社群上盛讚本片將個人家族故事延伸為極具想像力的亞馬遜旅程，並稱丹妮絲為「真正的女英雄」，直呼「一定要看」。

丹妮絲在片中幾乎以細膩的眼神與肢體語言撐起全片，她飾演的特蕾莎表面溫和，內心卻堅韌不屈，在失去伴侶後逐漸看清體制背後的冷酷邏輯，並選擇不被動接受命運安排。她對抗的不只是制度，更是社會對老年人的刻板想像。

其中一場在亞馬遜雨林徒步的戲份，透過身體衰老與精神韌性的強烈對照，成為影評人熱議焦點；而「藍色蝸牛液」帶來的幻覺預示場景，也被視為全片最具象徵性的段落之一，展現她面對生命終局時的覺醒與釋然。《藍色亞馬遜》將於6月17日在台上映。

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