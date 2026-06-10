被叫老團！好樂團「捷運站出口暴哭」 認了成軍10年現實

好樂團將重返馬來西亞開唱。（Soundscape提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 以《我把我的青春給你》、《他們說我是沒有用的年輕人》等作品陪伴樂迷成長的「GoodBand」好樂團，迎來成軍十週年。回顧這十年的創作旅程，主唱瓊文坦言，直到近年看到樂迷留言「從高中就在聽你們的歌」，甚至被稱作「老團」，才突然有了真實感。

瓊文笑說：「其實光說出好樂團已經成團十年這件事，我就覺得很不可思議。」吉他手子慶則表示，每當回頭看以前的作品，都能清楚感受到自己與樂團一路走來的變化。

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成軍十週年之際，好樂團帶來了第一個好消息，收錄於專輯《懂 EPIPHANY》中的人氣歌曲《歲月的海》，在樂迷大力敲碗期待下，終於正式推出官方MV。

好樂團成軍十年。（Soundscape提供）

聊起這首歌的創作契機，瓊文分享，當時自己正經歷一段創作撞牆期，對作品是否還能產生共鳴感到迷惘。直到某天搭乘捷運時，看見對面坐著一對安靜握著彼此雙手的年長夫妻，太太穿著全套藍色系服裝，先生則穿著優雅整齊的西裝，臉上帶著平靜的微笑。瓊文說：「我當下真的非常震撼，覺得這就是所謂的歲月靜好吧。但同時又忍不住想，未來的自己有沒有可能也擁有這樣平靜安穩的人生。」

這幅感動與羨慕交織的畫面，讓她在下車後忍不住站在出口，哭著用手機寫下了《歲月的海》的雛形。子慶也對這幾年的心境轉變相當有感：「這張專輯我們延伸了很多創作主題，我開始有更多的餘力去感受他人，融入在歌曲中。」

《歲月的海》MV跳脫愛情故事的框架，將主角設定為一名婚紗攝影師。透過見證一對老夫妻拍攝婚紗照的過程，重新審視自己對愛情與幸福的想像。瓊文表示，導演精準捕捉到歌曲中的另一層情緒：「這首歌除了感動之外，其實還有一種羨慕。我們看著別人擁有幸福，也會回頭思考自己真正渴望的是什麼，而導演把這個感覺拍出來了。」子慶則特別推薦大家一定要看到最後一幕：「結尾在我心中激起了一點波瀾。」

好樂團也即將於今年8月重返馬來西亞舉辦專場演出。距離上次到大馬演出已經相隔三年，這次將帶著完整的Full Band陣容登台。瓊文興奮表示：「時間真的過得很快，這次會帶著更多新作品回到馬來西亞，有種『我們成長了，也回來了』的感覺。」子慶也笑說：「我們已經不是從前的樣子了，希望大家能感受到現在的好樂團。」

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