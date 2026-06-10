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娛樂 最新消息

才宣布搭檔SJ始源！雷嘉汭《哭悲》5周年重映 攜朱軒洋會影迷

朱軒洋在《哭悲》片中被眾多感染者追殺。（麻吉砥加提供 ）朱軒洋在《哭悲》片中被眾多感染者追殺。（麻吉砥加提供 ）

〔記者廖俐惠／台北報導〕雷嘉汭今天（10日）傳出將與Super Junior的始源合作新劇，引發熱烈討論。而她的經典作品《哭悲》迎來上映5周年，為了回饋影迷熱烈支持，片商宣布將於6月19日（五）當晚於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將回歸，於端午連假首日天重返人間煉獄試膽，並與觀眾映後面對面合影狂歡。

朱軒洋（左）遭邱彥翔飾演的鄰居用園藝剪刀攻擊。（麻吉砥加提供 ）朱軒洋（左）遭邱彥翔飾演的鄰居用園藝剪刀攻擊。（麻吉砥加提供 ）

朱軒洋（左）主演的《哭悲》橫掃各大國際奇幻影展。（麻吉砥加提供 ）朱軒洋（左）主演的《哭悲》橫掃各大國際奇幻影展。（麻吉砥加提供 ）

由加拿大籍導演賈宥廷（Rob Jabbaz）執導、黃立成出品，集結朱軒洋、雷嘉汭、王自強、邱彥翔等人演出的電影《哭悲》，開創了新型態的末日病毒驚悚格局，結合血腥、暴力、慾望，一幕幕挑戰觀眾視覺極限，2021年在台上映時搭上疫情蔚為話題，獲影評盛讚「100分鐘的人間煉獄巡禮」，並入圍台灣影評人協會獎「最佳導演」與「最佳男演員」（王自強），特殊化妝更獲特別表揚。

朱軒洋（左）、雷嘉汭在電影《哭悲》中飾演情侶。（麻吉砥加提供 ）朱軒洋（左）、雷嘉汭在電影《哭悲》中飾演情侶。（麻吉砥加提供 ）

王自強以《哭悲》的上班族大叔一角入圍台灣影評人協會獎「最佳男演員」。（麻吉砥加提供 ）王自強以《哭悲》的上班族大叔一角入圍台灣影評人協會獎「最佳男演員」。（麻吉砥加提供 ）

《哭悲》憑藉大膽創新的風格在國際影展與外媒間奪得極高評價，《紐約時報》將本片評選為2022年度最佳驚悚恐怖片，更榮獲美國德州奇幻影展（Fantastic Fest）恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」兩項大獎，並在拉丁美洲最大科幻電影節——巴西快樂港科幻電影節（Fantaspoa）一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」殊榮，勇奪加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）「觀眾票選獎」、入圍「最佳首部劇情長片」以及正式入選法國熱拉爾梅奇幻影展（Gérardmer International Fantasy Film Festival）等多項大獎肯定，十分風光。

《哭悲》用強大特效化妝創造異變人種。（麻吉砥加提供 ）《哭悲》用強大特效化妝創造異變人種。（麻吉砥加提供 ）

此次5週年特映影人見面場不僅讓《哭悲》榮耀重返大銀幕，更是一場專屬恐怖片迷的狂歡派對，映後特別規劃20分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，近距離接觸。凡購票進場的影迷，即可獲得專為5週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5 週年限定夜光特殊效果A3海報」，讓這份瘋狂的驚悚記憶在黑暗中繼續發光。5週年特映會預售票價 500 元，將於6月12日（五）15:00 在大巨蛋秀泰影城官網及現場全通路開賣，僅此一場，名額有限，錯過不再！更多《哭悲》電影資訊請鎖定麻吉砥加電影官方社群平台。

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