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娛樂 最新消息

何篤霖告別主持22年《命運好好玩》 揭電視圈殘酷現況：錄1集賠1集

何篤霖（右）、陳亞蘭卸下《命運好好玩》主持棒。（資料照，記者陳逸寬攝）何篤霖（右）、陳亞蘭卸下《命運好好玩》主持棒。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕主持節目《命運好好玩》22年的何篤霖8日直播證實已正式離開節目，坦言對合作多年的團隊相當不捨，同時透露《命運好好玩》未來仍會持續播出，但將改走年輕化路線，也直言近年電視產業環境艱困，不少節目面臨經營壓力。

何篤霖在直播中表示，自己已正式從《命運好好玩》畢業，邁向人生另一個階段，最捨不得的其實不是主持位置，而是陪伴22年的節目團隊。他提到，從命理老師到幕後工作人員、化妝師、造型師，大家長年共事早已培養深厚感情，「化妝妹妹、服裝妹妹都從妹妹變媽媽，小孩也都快大學畢業了...」，今離開難免感到不捨。

談到未來是否有新節目接棒？何篤霖則表示目前沒有規劃，也沒有退休打算，他坦言自己一直不是事業心特別強的人，現階段生活已經夠吃、夠用、夠花，身體也健康，對現在的狀態相當滿意，不會刻意追求更多成就或獎項。

對於節目異動原因，何篤霖也罕見談及電視圈現況，指出近年整體電視市場不景氣，許多節目都面臨壓力，甚至有戲劇作品出現「錄1集、播1集、賠1集」的情況。他強調《命運好好玩》並未停播，而是將調整製作方向，改採較年輕化的型態繼續經營，希望能吸引不同世代觀眾。

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