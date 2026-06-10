「臺北音樂不斷電」遭大雷雨狂轟！最終10強出爐 大咖歌王接棒北流決賽評審

「2026臺北不斷電」複賽參賽者「共振效應」。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026臺北音樂不斷電」上週末完成20強複賽。經過兩天激烈競演後，主辦單位正式揭曉晉級總決賽的年度10強名單，決賽將於7月4日至5日移師台北流行音樂中心戶外表演空間及文化館前廣場舉行，免費開放樂迷入場。

除徵選決賽外，今年依舊延續過往規劃，擴大推出由「臺北音樂不斷電」延伸打造的「2026不斷電音樂節」，以雙舞台形式同步登場，結合競賽演出、市集體驗與產業交流，邀請「金曲歌王」Leo王與「好樂團」主唱兼詞曲創作人許瓊文擔任評審，共同見證年度原創新聲誕生。

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「2026臺北不斷電」複賽評審，高潮（左起）、曼達、柯光、冠佑。（北流提供）

回顧上週末甫落幕的複賽戰況，主辦單位將戰場拉至信義香堤大道廣場，透過開放式街頭舞台考驗參賽者的現場應變能力與舞台魅力。複賽評審團集結了滅火器鼓手柯光、美秀集團鍵盤手冠佑、金曲最佳專輯製作人林志仁（高潮）以及DIZLIKE吉他手曼達等金獎級陣容坐鎮共同評選；同時邀請「八十八顆芭樂籽」主唱阿強擔任兩日賽事主持，以幽默風趣的互動帶動現場氣氛。

經過兩天激烈競演與評審團審慎討論後，年度10強正式出爐，入圍團隊包括：津々、Bella Cry、銀河1966、應聲倒地、波羅密、henÿ、Marswalk、蕨鳴子fernoiz、貝瑞奶昔以及共振效應。

有趣的是，複賽第二日下午現場一度遭逢大雷雨襲擊，卻絲毫未澆熄樂迷熱情，不少觀眾仍撐傘留在舞台前觀賽。演出期間，雷聲甚至與舞台節奏巧妙交錯，讓主持人阿強忍不住打趣表示：「今天的雷聲都有對到拍子！」

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