被演算法徹底遺忘！源少年疑遭「降流量」崩潰 社群實驗「0人參加」慘況曝光

源少年熱血進化。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「AcQUA源少年」暌違兩年半推出團體作品《猜你喜歡》，靈感來源於數位時代的「演算法」，為了呼應這個概念，團員玩了一場超大膽的社群實驗，卻遭遇「零人加入」的重大打擊。

近日官方釋出最新宣傳照，源少年撕掉過往的稚嫩標籤，大膽挑戰「新英倫龐克搖滾風」。音樂作品方面則回歸最具團體代表性的青春熱血，推出屬於這個世代的「演算法系友情BGM」。

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《猜你喜歡》點出在這個被後台代碼支配的Z世代，大家的交友模式早就悄悄被重塑，系統精準計算著你每一次的停留、預測著你的偏好，最後在螢幕上推播出那句帶著宿命感的標籤——「猜你喜歡」。

源少年熱血進化。（種子提供）

作品發想初期，源少年發起社群實驗——「隨機連線掛網」神祕企劃。成員們把自己當成測試演算法的白老鼠，不看系統預設好的推薦，要在隨機的數位世界裡碰運氣。企劃執行時，四位成員化身「同居室友」，把公司角落布置成溫馨客廳，並在 Threads 上發布「寫歌遇到瓶頸，有人要來幫忙嗎」等直白觸及路人的關鍵字貼文，嘗試將網友吸引進線上會議室交流。

沒想到，現實卻骨感得讓團員集體崩潰，起初，團員們接連發布了4、5次文章，卻面臨「零人加入」的尷尬窘境，企劃差點胎死腹中。正當大家陷入瓶頸、懷疑自己是不是被降流量時，隨著調整發文策略，終於成功破解密碼、觸發演算法。慢慢地，開始有越來越多素不相識的路人隨機加入會議室。

從原本的冷清到後來的熱烈交流，這段從「被演算法遺忘」到「與陌生人產生真實連結」的逆襲奇遇，不僅讓團員們深刻體會到數位時代的魔幻，更意外為此次的新作品注入了最真實、最意想不到的創作靈感。

源少年熱血進化。（種子提供）

團員們也首度挑戰「全成員分工共創」，親手完成這首屬於他們的熱血作品：黃莑茗主導音樂核心；李秉諭與 HRC Dance Studio 共同為歌曲編排舞蹈；盧佾暘展現繪畫才華，親自為團員量身打造專屬的形象 IP；而兼具演員身份的林毓家，則為社群實驗設計連線腳本，用影像與社群的專屬語法，串連起作品線上與線下的情感脈絡。

《猜你喜歡》音源將於 6 月 17 日 00:00 於各大數位平台上架，MV 則於同日 19:00 在 YouTube 官方頻道首播。

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