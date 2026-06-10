去年被颱風害慘！高爾宣回歸高雄啤酒節 曝老婆RED不喝酒真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月3日至5日在高雄夢時代前廣場登場，集結台韓重量級卡司接力開唱，除了人氣韓星助陣，華語歌手陣容同樣精彩。馬念先、U:NUS與高爾宣OSN近日搶先預告演出內容，準備以限定舞台陪伴樂迷嗨翻港都夏夜。

高爾宣重返高雄啤酒節。（寬寬整合行銷提供）

去年因颱風攪局，無奈與高雄啤酒音樂節擦肩而過的高爾宣，今年終於確定回歸舞台與歌迷相見。談到再次受邀演出，他表示：「去年因為颱風錯過大家，這次準備了和以往比較不一樣的組合！會有很特別的演出，也會唱新歌。」

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升格雙寶爸後，高爾宣近來工作、家庭兩頭忙。談到私下是否有小酌習慣，他笑說最近喝酒頻率比以前少了許多，「通常會在下班後跟團隊吃飯的時候才會小酌一下。」至於是否會和老婆RED一起享受微醺時光，高爾宣則甜蜜表示：「RED不喝酒，所以我們的兩人時光通常是運動或看電影。」

馬念先近年憑藉獨特音樂風格與幽默魅力圈粉無數，堪稱高雄啤酒音樂節的老朋友。談到一路見證活動規模不斷擴大，他笑說：「啤酒節越辦越大，請來的歌手越來越厲害。」今年除了參與音樂節演出，也正忙著籌備個人專場演唱會，不過他強調：「專場和啤酒節內容當然不一樣啊！」

U:NUS將在高雄啤酒節合體開唱。（寬寬整合行銷提供）

馬念先透露，這次除了準備幾首專場不會演唱的歌曲，還將把專場中最精彩的新歌橋段搬上啤酒節舞台，並全面升級演出規格。「我這次可是帶了Full Band加管樂編制，我都帶了管樂了，沒在怕的，只有更精彩。」展現滿滿信心，也讓歌迷更加期待他如何把音樂節現場變成大型派對。

全創作冠軍男團U:NUS則迎來完整體回歸的重要時刻，成員蔡承祐退伍後正式歸隊，這也將是U:NUS睽違4個月後，再度以完整陣容站上大型音樂節舞台。

談到回歸團體後的狀況，蔡承祐坦言：「畢竟四個月完全沒跟表演接觸，多少會退步一些，但退伍後我也積極練舞和練唱，才又找回跟大家的感覺！」其他團員則笑說，其實錄音工作期間仍經常碰面，「生疏倒不至於，不過真的很久沒有一起表演了！」

提到退伍後重新適應生活節奏，蔡承祐分享趣事表示，原本在軍中養成的早睡早起習慣，退伍後短短兩天就被打回原形，「還是要提醒大家，規律作息對精神跟身體都非常好。」團員高胥崴則忍不住虧他：「他的頭髮真的長超快，很適合找洗髮精或生髮液代言，如果真的接到代言我要抽成，大家都是見證人！」

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