暴雨騎車慘狀瘋傳！陳勢安崩潰痛哭內幕曝光

陳勢安《給我一槍》MV超虐心 。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳勢安新專輯主打歌《給我一槍》MV邀請金曲鬼才導演Birdy執導，陳勢安親自上陣主演，詮釋現在都會男子的情感創傷，他的演技大噴發，情感轉折極大，從甜蜜相處到崩潰痛哭，歌迷看得全情投入。

《給我一槍》是痛心情歌，透過最直白而刺痛的歌詞，道出愛而不得最殘酷的模樣，陳勢安表示：「就是當朋友都勸你放下，當自己也知道不該繼續等待，卻還是困在對方留下的期待裡無法抽身。與其繼續被吊著、被消耗，不如請你痛痛快快地給我一槍，至少讓這段感情，能有一個結束的地方。」

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陳勢安《給我一槍》MV超虐心 。（索尼提供）

而他在MV中面臨著這份感情的傷痛，演出痛哭的場面，他說：「這次拍攝最難的地方就是導演是倒著拍，先拍攝情緒最濃烈的部分；我和女主角才剛見面，還沒時間熟悉、培養感情，就要演出爭吵、痛哭的部分，難度蠻高的。」不過陳勢安很快進入歌曲的情緒之中，正式拍攝時迅速投入情感，哭戲一步到位，眼淚直直落下，全場讚聲不斷。

「活網人」陳勢安最近拍攝一系列reels影片，都在網路上創造話題，日前公布他在大雨中，穿著雨衣坐在摩托車的後座，大聲唱著《給我一槍》，最後還用手抹去臉上不知是雨水還是淚水的影片，呼應著近來連日的大雨，影片一上架，果然討論度爆棚，陳勢安也笑說：「本來只是想在機車上哼幾句，蠻輕鬆美好的，結果每天都雨天！悲慘度升級1000%。」

陳勢安《給我一槍》MV超虐心 。（索尼提供）

他也公布將在7/19舉辦新專輯唯一台北簽唱會，他說：「有2年的時間沒有和粉絲近距離互動了，我真的非常期待和大家見面，希望大家都能來。」

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