國寶級童書登大銀幕！《戴帽子的貓》秀招牌惡作劇 最萌搗蛋鬼驚喜現身

《戴帽子的貓》首度改編為動畫長片。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編創下美國出版史傳奇紀錄的「國寶級」童書的同名動畫電影《戴帽子的貓》，今（10）日發布官方預告，揭曉這位由全球最知名兒童文學作家蘇斯博士所創造的經典角色，將展開一場前所未見、充滿想像力的奇幻冒險。

預告中可以看到頭戴紅白條紋高帽、個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。無論是瘋狂失控的奇想發明，還是令人捧腹大笑的惡作劇橋段，都完整保留原著精神，也讓這部陪伴無數人成長的經典作品，以全新的動畫形式重返大眾視野。

請繼續往下閱讀...

預告以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從，而最懂得帶來歡樂與驚喜的「戴帽子的貓」，則決定接下這項特別任務，希望重新找回他們的笑容。沒想到過程中，姊弟竟意外在搬家紙箱中發現一只神秘時光錶，開啟一段橫跨過去與回憶的奇幻旅程。

《戴帽子的貓》最受歡迎的超萌角色「東西」們驚喜亮相官方預告。（華納兄弟提供）

隨著旅程展開，畫面不僅充滿絢麗色彩與超現實場景，預告尾聲更驚喜曝光系列最受歡迎的超萌角色「東西一號」與「東西三號」，這對頂著藍色亂髮、身穿紅色服裝的經典搗蛋鬼一登場便引爆粉絲熱議，也讓許多觀眾直呼童年回憶瞬間湧現。

由蘇斯博士創作的《戴帽子的貓》最早於1957年出版，被譽為改變美國兒童閱讀文化的重要里程碑。作品打破當時兒童讀物偏向說教與保守的風格，創造出調皮搗蛋卻充滿魅力的「戴帽子的貓」，陪伴孩子們在平凡生活中展開無限想像。

書中大量運用押韻與文字遊戲，全書更僅以不到300個英文單字構成，成功讓無數兒童在閱讀故事的同時學習語言，也因此成為許多家庭與學校指定的經典讀物。

問世至今，《戴帽子的貓》已被翻譯成數十種語言，全球累積銷量突破千萬冊，更高居紐約公共圖書館「歷史十大最多次借閱書籍」第二名。有別於先前曾改編的真人電影《魔法靈貓》，如今這部跨世代經典首度改編為動畫長片，透過動畫媒介將原著中天馬行空的想像力全面升級，勢必為新世代觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。

《戴帽子的貓》將於今年中英文版同步上映，預告片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法