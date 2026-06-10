傅子純血癌病逝！「1年8個月海陸資歷」曝光 同袍痛悼：他沒丟陸戰隊的臉

〔娛樂頻道／台北報導〕傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，震撼演藝圈與粉絲，讓親友及粉絲難以接受。過去曾服役於海軍陸戰隊的他，軍中同袍也感性發文，貼出昔日照片並淚喊「一日陸戰隊，終身陸戰隊」，大讚傅子純一生的硬漢表現，絕對配得上「陸戰隊」這三個字。

網友po出傅子純當年當兵的照片。（翻攝自臉書）

傅子純當年服兵役時抽中人稱籤王的「海軍陸戰隊」，在軍中表現極為優異的他，受訓結訓後，更直接留任擔任新訓中心班長。由於從小就養成熱愛運動的習慣，加上軍中的嚴格洗禮，鍛鍊出他異於常人的強壯體魄。這份扎實的訓練也延續到他的演藝生涯，過往在拍攝落水戲、甚至高難度的跳水戲碼時，他皆堅持親自上陣、拒用替身，敬業態度令人佩服。

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昨日有海陸退伍的網友在社群平台發文悼念，透露對螢光幕前的觀眾而言，傅子純是一位演技精湛的實力派演員；但對他們這群共同流過汗的弟兄來說，傅子純是一位扎扎實實服役了一年八個月的「海陸班長」。

原PO感性表示：「他在五光十色的演藝圈，始終保持著海陸人特有的堅毅。即使非科班出身轉型成為藝人，那股『不怕苦、不怕難』的陸戰隊靈魂卻從未消失。」

傅子純當年服兵役時抽中人稱籤王的「海軍陸戰隊」，結訓後更直接留任，擔任新訓中心班長。（翻攝自臉書）

網友也提到，即便演藝圈工作強度極大，卻鮮少聽到傅子純抱怨，他將陸戰隊所學到的紀律與責任感，完美貫徹在自己的演藝生涯中，直到生命最後一刻。

該名網友直言，發文並非為了消費悲傷，而是希望在「陸戰聯盟」這個大家庭裡，大家能一起向這位永遠的「陸戰隊弟兄」致敬。他感性寫道，雖然傅子純如今已卸下軍裝與戲服，但那份認真對待工作的熱忱，絕對配得上「陸戰隊」三個字，最後也痛心表示：「願這位永遠的班長一路好走。」

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