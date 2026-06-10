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娛樂 電影

潛水竟遭60噸巨鯨活吞！窒息倒數60分鐘大銀幕終極求生

〔記者許世穎／綜合報導〕深海求生驚悚電影《逃出鯨吞》今（10）日全球同步釋出首支預告與海報，電影描述年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊，更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚！在氧氣僅存一小時的極端絕境中，他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。

《逃出鯨吞》描述年輕潛水員意外遭受襲擊，更被重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚。（二十世紀影業提供）《逃出鯨吞》描述年輕潛水員意外遭受襲擊，更被重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚。（二十世紀影業提供）

該片改編自丹尼爾克勞斯的同名暢銷生存小說，並由《暗夜異劫》新銳導演布萊恩達菲爾德編導、金獎製片布萊恩格雷澤製作，集結奧斯汀亞伯拉罕、喬許布洛林、伊莉莎白蘇與艾蜜莉路德等實力派卡司同台飆戲。

奧斯汀亞伯拉罕在《逃出鯨吞》飾演年輕潛水員。（二十世紀影業提供）奧斯汀亞伯拉罕在《逃出鯨吞》飾演年輕潛水員。（二十世紀影業提供）

編導布萊恩達菲爾德日前率領主角奧斯汀亞伯拉罕在洛杉磯出席4DX預告搶先看活動，其窒息感滿點的沉浸式幽閉恐懼與極致寫實體感，隨即引爆全球媒體熱烈討論。

《逃出鯨吞》前導海報。（二十世紀影業提供）《逃出鯨吞》前導海報。（二十世紀影業提供）

預告以亡父對兒子的感人對白貫穿核心：「我能教你所有技能，也能給你所有工具，讓你成為你想成為的人，做你想做的事，到關鍵時刻...你就知道該怎麼應變，倖存者才能存活。」 伴隨驚心動魄的磅礡配樂，父親生前的生存教誨化為黑暗深海中的唯一救贖。

電影堪稱是「海底版《絕地救援》遇上《127小時》」，將帶領觀眾在極端絕境中面對心魔、找回生存意義。《逃出鯨吞》10月16日全台上映。

《逃出鯨吞》首支前導預告：

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