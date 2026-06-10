樂高案還沒完！百萬YTR慘遭噤聲 1265萬救命募款被迫下架

玩具公司表現上向布萊恩曼塞爾（左）一家求和，私下卻將班告上法庭。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國百萬YouTuber班（Reckless Ben）為了幫8旬星戰迷要回價值20萬美元（約台幣650萬元）的樂高，竟然吃上官司，被迫噤聲。如今GoFundMe募款籌到的40萬美元（約台幣1265萬元），網頁竟然也無預警下架，讓網友群起激憤。

班發布壞消息，宣布GoFundMe募款已經被迫關閉。（翻攝自YouTube）

YouTuber班昨天發影片透露，第三集將取消播出，原因是他被玩具公司「Bricks & Minifigs」（簡稱BAM）指控涉及跟蹤、騷擾甚至謀殺等罪嫌，目前班已經收到法院文件，不便再對此事多做回應，且無法再提及這間「神祕公司」的名稱，否則他將直接坐牢，更讓所有人前功盡棄。

請繼續往下閱讀...

玩具公司執行長阿蒙說一套做一套，先是表明願向布萊恩曼塞爾一家好好談談，轉頭卻告了班。（翻攝自YouTube）

沒想到影片發布不久，班又公布壞消息，原本他們在GoFundMe平台上為遺失樂高的布萊恩曼塞爾一家發起的募款頁面，竟然突然消失，也不知道是否會恢復。班也在YouTube上發文，表示：「他們關掉了布萊恩的GoFundMe QQ，我希望我能說些什麼，但如果我做了，就要直接被抓去關了。」

本來是為了8旬老翁一家發起的募款，現在已經在官網上查不到了。（翻攝自GoFundMe）

消息一出，讓網友再度怒了，紛紛表示，「他們真的從老人那邊偷走了錢」、「他們把偷走老人錢這句話發揮得淋漓盡致」、「這真的是組織犯罪」、「當你割掉一個人舌頭時，你不是在證明他是騙子，而是你害怕他對世人說些什麼」。美國網友也怒不可遏，肉搜出批准班禁制令的法官叫作托尼（Tony Graf Jr），怒轟托尼根本證明了猶他州司法系統的腐敗，看來這一齣戲仍是未完待續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法