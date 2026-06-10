余天入主傳聞破局！胡瓜霸氣帶隊回歸《週末最強大》

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視、緯來旗艦綜藝《週末最強大》，去年12月開播後收視亮眼，今年初進入休整期籌備第二季。期間一度傳出綜藝大哥余天低調現身華視，可能入主該時段「接棒」胡瓜。對此，華視先前低調回應「處於籌備階段」，而今日（10日）華視驚喜釋出最新預告，正式宣告原班人馬重磅回歸。

《週末最強大》第二季原班人馬強勢回歸。（華視提供）

主持群胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲合體高喊：「我們回來了，等你來相挺！」 節目確定於7月暑假檔期強勢重返每週六晚間8點黃金時段，並邀來周曉涵、王少偉、白雲力挺。第一季廣受好評的古裝單元「現代包青天」全面升級。最新預告中，主持群揮別過往的招牌黑面扮相與「王朝、馬漢」護衛裝，換上華貴古裝。陳亞蘭這回直接化身「唐伯虎點秋香」中的唐伯虎，儒雅風流的帥氣扮相讓女性工作人員直呼「真的好帥！」

請繼續往下閱讀...

陳亞蘭化身《唐伯虎點秋香》中的主角唐伯虎，俊美形象令人驚豔。（華視提供）

歷經近半年籌備，再度回歸錄影的胡瓜坦言「很期待也很緊張」。面對採取季播形式，胡瓜妙喻：「好吃的東西不要一直吃，休息個半年再回頭看，能量會更大！」 他更透露節目受歡迎到有太太會禁止老公收看，「因為先生看到半夜還在笑」。

相較於歐漢聲自曝：「前一晚緊張到十點就睡著了」，被陳亞蘭當場吐槽是「裝痟的」。唱歌仔戲出身的陳亞蘭則開心表示：「終於演到拿手的風流角色了！」還自爆在錄影時忍不住對女主角周曉涵「上下其手」。

時隔半年回歸錄影，讓胡瓜坦言期待又緊張。（華視提供）

被問到私心最想挑戰的劇碼時，陳亞蘭興奮透露想挑戰《白蛇傳》：「其實私心想演白蛇，而且要有懷了許仙小孩、被關在雷峰塔的經典情節。」 隨後她意有所指地摸了摸胡瓜圓滾滾的肚子，讓瓜哥當場跳腳爆氣大喊：「真夭壽！妳這是叫我演白蛇啊？！」 主持群私下大開玩笑、默契依舊，也讓觀眾更加期待7月全新一季的爆笑短劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法