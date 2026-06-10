（獨家專訪）「彈簧人」是台灣囝仔！從替身一路撞進《太空超人》 喊話想回台拍戲

「台灣囝仔」章學在《太空超人》中飾演人氣角色「彈簧人」。（索尼影業提供）〔記者許世穎／連線專訪〕倫敦出身、父母皆為台灣人的動作男星章學，在電影《太空超人》中飾演人氣角色「彈簧人」，不只親自上陣完成大量高難度動作戲，也憑藉深厚武術底子撐起角色的戰鬥能量。他受訪時透露，自己從小在英國長大，但家中講中文、與台灣連結很深，更直言「非常喜歡台灣」，甚至喊話希望未來有機會回台拍戲發展。

1988年出生的章學笑說，自己雖然在英國成長，但家裡一直保有濃厚華人文化。從小他就迷上功夫電影與動漫，成龍、李小龍、李連杰都是他的偶像，幾乎是看著「英雄」長大。他透露，小時候最愛和哥哥拿著玩具打打鬧鬧，哥哥總是演反派，自己則堅持當英雄，「我那時候就覺得，如果長大能拍電影、又能用到武術，好像很不錯。」

電影《太空超人》改編自經典玩具和動畫。（索尼影業提供）

章學真正踏入影視圈的起點，是2010年參與電影《浪人47》的替身工作。當時哥哥偶然看到徵選訊息，問他要不要試試看，沒想到一路闖關成功，正式展開替身演員生涯。他笑說替身工作最大的心得就是「一直被打」，但也因此累積大量動作片經驗，逐漸在業界站穩腳步。

請繼續往下閱讀...

直到2022年，章學在Netflix影集《孫家兄弟》首度正式以演員身分亮相，才慢慢從替身轉向幕前演出。他坦言這條路並不好走，但一直是自己的夢想，「從第一天當替身開始，我就希望有一天能成為演員。」

這次在《太空超人》中飾演「彈簧人」，對章學來說更像是夢想成真。他透露收到試鏡通知時興奮不已，因為自己小時候就看過《太空超人》動畫、讀過漫畫，家裡甚至收藏過相關玩具，「我看到試鏡資料時還以為自己是要演太空超人，心想太好了！」結果最後拿到彈簧人角色，他反而覺得再適合不過。

章學為詮釋《太空超人》中的「彈簧人」，特別研究鐵頭功動作，打造角色招牌戰鬥風格。（索尼影業提供）

不過這位「彈簧人」最大的特色，竟然是拿頭撞人。章學笑說，武術訓練最重要的原則之一就是保護頭部，偏偏彈簧人的主要武器就是頭槌，完全顛覆他的習慣。為此他還特地研究少林武僧的鐵頭功訓練方式，把相關動作融入排練之中，讓自己在拍攝時能夠更自然地「用頭打架」。

除了苦練鐵頭功，章學也為角色進行大量體能訓練。他表示，彈簧人的盔甲露出不少手臂部位，因此特別加強手腕與前臂線條，希望更符合角色形象。不過真正穿上戲服後，他發現最大的問題不是重量，而是「看不太到、也聽不太到」，笑稱拍戲時必須離對方夠近才能知道對方在說什麼。

章學在《太空超人》中飾演「彈簧人」，親自完成多場高難度動作戲。。（索尼影業提供）

片中還有大量鋼索吊掛與飛行動作。章學坦承，自己其實有點怕高，偏偏彈簧人又經常被吊到半空中，加上厚重戲服與笨重鞋子，讓拍攝難度瞬間翻倍。他透露，劇組花了好幾週時間反覆排練，才終於能自在完成各種高空特技。

談到導演崔維斯奈特，章學形容第一次走進對方辦公室時就被滿滿的玩具和海報震撼，「看到那些收藏我就放心了。」他笑說，導演根本是《太空超人》超級鐵粉，對角色和世界觀瞭若指掌，也因此讓所有演員都能放心把角色交給他。

章學從替身演員一路晉升幕前演員，這次加入《太空超人》也圓了童年夢想。（索尼影業提供）

最後聊到台灣，章學更透露小時候每年暑假和聖誕節幾乎都會回台灣，對台灣有許多美好回憶，「我真的非常非常喜歡台灣。」尤其台灣冬天的氣候讓習慣英國天氣的他格外喜愛。被問到是否想來台灣拍戲，他毫不猶豫回答：「非常想！」更期待未來能有機會參與台灣或亞洲作品。《太空超人》已在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法