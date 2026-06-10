江蕙回歸廣告爭相找上門 為建案代言美翻了

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸之後，除了在北高舉辦28場演唱會感動數十萬歌迷，另外許多廠商也爭相邀約希望她拍廣告，注重質感的江蕙相隔多年終於再次答應拍廣告，她成為建案代言人，在廣告中也出面唯美模樣。

江蕙時隔多年再次受邀為建案拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）

江蕙受邀成為元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，並親自拍攝廣告，邀請合作多年的林志鴻導演操刀，想傳達出的是，真正理想的生活，不在於追逐，而在於回歸內心，在忙碌與生活之間，找到最舒服自在的平衡。這次透過林志鴻導演還有劉世上攝影師，與江蕙共同完成一部關於「家」與「生活」的作品。

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眾所皆知，江蕙向來對工作要求極高，講究細節、力求完美，而這份堅持，也延伸到她對生活的態度，工作之餘，她大多時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。據了解，目前江蕙住的地方正是同個建商的建物，因此對於品質更有感，身為代言人也更貼切。

江蕙為建案代言，唯美拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）

歌迷紛紛敲碗江蕙返場開唱，寬宏藝術表示，一直與江蕙在討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會，江蕙則難忘每場演唱會上歌迷熱情反應帶給她的感動。

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