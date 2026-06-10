自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

江蕙回歸廣告爭相找上門 為建案代言美翻了

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸之後，除了在北高舉辦28場演唱會感動數十萬歌迷，另外許多廠商也爭相邀約希望她拍廣告，注重質感的江蕙相隔多年終於再次答應拍廣告，她成為建案代言人，在廣告中也出面唯美模樣。

江蕙時隔多年再次受邀為建案拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）江蕙時隔多年再次受邀為建案拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）

江蕙受邀成為元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，並親自拍攝廣告，邀請合作多年的林志鴻導演操刀，想傳達出的是，真正理想的生活，不在於追逐，而在於回歸內心，在忙碌與生活之間，找到最舒服自在的平衡。這次透過林志鴻導演還有劉世上攝影師，與江蕙共同完成一部關於「家」與「生活」的作品。

眾所皆知，江蕙向來對工作要求極高，講究細節、力求完美，而這份堅持，也延伸到她對生活的態度，工作之餘，她大多時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。據了解，目前江蕙住的地方正是同個建商的建物，因此對於品質更有感，身為代言人也更貼切。

江蕙為建案代言，唯美拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）江蕙為建案代言，唯美拍廣告。（元利建設/新聯陽提供）

歌迷紛紛敲碗江蕙返場開唱，寬宏藝術表示，一直與江蕙在討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會，江蕙則難忘每場演唱會上歌迷熱情反應帶給她的感動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中