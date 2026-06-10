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娛樂 電視

71歲白冰冰越南解放！豪砸200萬裸秀中空比基尼

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈大姐大白冰冰日前剛從越南旅遊返台，隨即捎來入圍金曲獎最佳台語女歌手的好消息，外界紛紛敲碗、好奇她屆時的紅毯禮服尺度，會不會帶著「長輩」驚喜見客？對此，白冰冰連忙表示會走端莊路線。不過，她日前趁著暢遊越南時，早已難得「大解放」，在遊輪上換上火辣比基尼拍照留念，超凍齡的活力驚豔眾人。

白冰冰在下龍灣遊輪的房間陽台，難得穿上比基尼解放。（長興影視提供）白冰冰在下龍灣遊輪的房間陽台，難得穿上比基尼解放。（長興影視提供）

白冰冰雖然今年已71歲，但依舊活力滿滿，人生奉行「不是在工作，就是在旅遊的路上」。其實從10年前開始，她就為自己做好退休規劃，趁著年輕有體力時，先挑戰了南極、北極、祕魯馬丘比丘、西藏等高難度景點，甚至遠赴非洲、歐洲與美洲。如今隨著年紀增長、不想太過勞累，便將旅遊重心轉向天數較少的亞洲地區。

白冰冰在越南穿彝族服裝拍照留念。（長興影視提供）白冰冰在越南穿彝族服裝拍照留念。（長興影視提供）

此行有一晚夜宿北越著名景點下龍灣的遊輪上，白冰冰一時興起，當場大氣花了200萬越南盾（約 2400 元台幣）買下一套比基尼，與室友在陽台上拍照留念。不過她隨後笑說，這樣的火辣尺度絕對是「越南限定」，金曲獎紅毯上可看不到。為了完美登上紅毯，她坦言這週雖然努力瘦了2公斤，但體重依然維持在5字頭，讓她忍不住懷念起年輕時43公斤的俏麗身材，直呼：「拍照可以修圖，但走紅毯可不行！我個子矮，5字頭就是過重啦。」

白冰冰搭番西邦峰纜車，飽覽壯闊的高山和梯田景緻。（長興影視提供）白冰冰搭番西邦峰纜車，飽覽壯闊的高山和梯田景緻。（長興影視提供）

談到這趟越南行，白冰冰笑稱最痛苦的事情竟然是「幣值換算」，因為面額龐大，她的包包裡隨時都背著上百萬越南盾。在當地上一趟廁所要花費3000盾，常常能看到她在廁所門口豪邁大喊：「有誰要上廁所？我請大家尿尿！」 逗趣舉動被同行友人封為「白大戶」。對她而言，能與好友開心出遊、看遍美景，就是永保年輕的終極秘訣。

白冰冰難忘自己年輕時體重43公斤的模樣。（長興影視提供）白冰冰難忘自己年輕時體重43公斤的模樣。（長興影視提供）

常在YouTube頻道《誠懇逗陣》分享遊記的白冰冰，近年也吸引不少旅行社主動洽談合作。這次的越南沙壩、下龍灣之行，其實就是由好友、同時也是警察歌手林宏銘所屬的澳朵旅行社一手組團。白冰冰也號召了多位圈內好友一同出遊，其中包含桃李滿天下的教唱名師楊惠絜與戴靜芳，眾人6天5夜一路高歌歡唱，留下滿滿喜樂。

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