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娛樂 音樂

《角頭》高流秒殺宣布加場 2大重量級嘉賓曝光：更大尾了

〔記者陽昕翰／台北報導〕《角頭》IP邁入12週年，宇宙版圖持續擴展。8月22日將於高雄流行音樂中心登場的「2026角頭GATAO唱演會—情義到高雄」門票開賣即秒殺完售，網友瘋狂敲碗加場。電影公司經過一週積極協調與爭取後，正式宣布將於8月23日加開一場，並驚喜公開玖壹壹及麋先生主唱聖皓將擔任演出嘉賓。

《角頭唱演會–情義到高雄》眾演員正在如火如荼排練中。（曼尼娛樂提供）《角頭唱演會–情義到高雄》眾演員正在如火如荼排練中。（曼尼娛樂提供）

王識賢、王陽明曾於2024年驚喜現身玖壹壹15週年演唱會，彼此私下交情深厚。如今《角頭》南下高雄開唱，玖壹壹接獲邀約後二話不說答應力挺，笑說：「希望當過《角頭》唱演會嘉賓之後，就會更大尾了！」準備陪「角粉」一起嗨翻全場。

麋先生聖皓受邀擔任嘉賓。（曼尼娛樂提供）麋先生聖皓受邀擔任嘉賓。（曼尼娛樂提供）

金曲樂團麋先生主唱聖皓收到邀請也備感榮幸，直呼相當新鮮。從小在高雄長大的他表示：「之前就認識許多參與《角頭》的演員朋友們，沒想到有一天能在舞台上碰面，像一場同樂會一樣，非常期待。」至於兩組嘉賓將在哪一天、以何種形式登台，主辦單位則賣關子暫不公開。

「2026角頭GATAO唱演會—情義到高雄」卡司陣容堅強，由《角頭》系列中「仁哥」一角深植人心的王識賢，攜手荒山亮兩大金曲歌王擔任主唱。目前確定參演的《角頭》演員班底包括高捷、王陽明、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝、黃鐙輝、陳萬號及吳長愷，將以最震撼的舞台與最深情的歌聲，承載12年來的情與義，在高雄流行音樂中心再次集結。

玖壹壹將擔任嘉賓。（曼尼娛樂提供）玖壹壹將擔任嘉賓。（曼尼娛樂提供）

向來寵愛「角粉」的高捷、王識賢、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、吳震亞、白吉勝、陳萬號及吳長愷，昨晚也透過直播號召粉絲加入全新成立的「角頭家族」，未來將不定期放送專屬福利。

邁入12週年的《角頭》，正式成立粉絲會員組織「角頭家族」。王識賢開心表示：「這次唱演會幾乎就是我們《角頭》的Party，大家一起共襄盛舉，非常感謝所有支持我們的影迷朋友，一開賣就秒殺。今天也有新的消息要跟大家宣布，就是成立『角頭家族』。」

演唱會加場門票將於6月11日中午12點開放「角頭家族」優先購票；6月12日中午12點推出uniopen聯名卡重磅雙重禮遇；6月14日下午3點則於ibon售票系統及全台7-ELEVEN ibon機台全面開賣。

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