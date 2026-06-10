中指蕭擋救護車 卡神楊蕙如：負面新聞帶來正面改變

立法院2015年5月通過《道路交通管理處罰條例》修正案，若駕駛阻擋救護車、消防車、警備車等，罰鍰從現行600到1800元，倍增至3600元，並吊銷駕照，一年內不能重新考領；另行人闖平交道罰鍰，從現行1200元加倍為2400元。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2010年底在新北市新店區發生轎車阻擋救護車事件，當時救護車上有病患余老太太，影片被傳上網後，引起各方高度關注。車主被網友人肉搜索，查出身分是當時台灣大學歷史研究所博士生蕭明禮，整起事件在網路與媒體引發熱烈討論。

今（10）日中午，「卡神」楊蕙如在臉書發文重提此事，坦言現在還有多少人記得「中指蕭事件」？應該都有年紀了吧？並透露稍早在交流道後面有一台救護車，「真的壓力山大。」

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楊蕙如表示，以前大家會讓救護車，但不一定會用那麼驚人速度的讓，「我想中指蕭事件真的改變了台灣社會非常多，算是一個負面新聞帶來正面改變的案例。」最終法院判處其拘役並須賠償家屬。

事件發生後，蕭明禮於2011年1月5日發表公開道歉信，除表示對自己行為深感「愧疚與懊悔」，將擔任志工彌補過錯，並向余老太太家屬表示，「對不起，我錯了！」而此事件引發全台公憤，間接促成《道路交通管理處罰條例》修法（俗稱「中指蕭條款」），規定汽車駕駛人若聞救護車警號不立即避讓，將加重罰鍰並吊扣駕照3個月。

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