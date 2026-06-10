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娛樂 最新消息

才赴紐約參加小女友畢典 林俊傑突現身台北東區合體周杰倫

〔記者陳慧玲／台北報導〕「JJ」林俊傑去年底認愛小21歲的網紅女友「七七」，5月還飛往紐約參加女友畢業典禮，開心分享合照，這兩天他則出現在台北東區，現身在他咖啡店裡的則同樣是天王歌手「周董」周杰倫。

周杰倫前往林俊傑的咖啡店拍節目。（翻攝自IG）周杰倫前往林俊傑的咖啡店拍節目。（翻攝自IG）

周董6月26到28日即將登上北京鳥巢開唱，在此之前先抽空拍攝《周遊記》，這兩天好幾位網友幸運在台北東區看到周董和JJ一起出現，興奮在社群分享，原來周董再次造訪JJ位在東區的咖啡店 Miracle Coffee，而JJ昨也在社群貼出自己在店內的照片，寫下：「Coffee time！」

林俊傑在自己的咖啡店悠閒享受咖啡時光。（翻攝自IG）林俊傑在自己的咖啡店悠閒享受咖啡時光。（翻攝自IG）

幸運網友撞見JJ，要求合照他也大方答應，另外周董則和粉絲閒聊，問問最喜歡哪首歌，歌迷說喜歡《七里香》，和周董一起拍節目的好友阿Ken問歌迷可否唱幾句，沒想到粉絲說感冒了，阿Ken開玩笑說那要遠離一點，畢竟周董即將開唱，他也怕好友被傳染。

至於JJ，赴紐約參加女友畢業典禮之後，突然爆出「家庭失和」八卦，傳言疑似與哥哥、大嫂不滿他的新戀情有關，但針對相關爆料，當時JJ經紀公司已表示：「女方（指七七）已交給律師團隊以司法處理，本公司不便做任何回應。」

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