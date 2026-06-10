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娛樂 最新消息

拋下男友來見你！吳思賢七夕放閃倒數 真正告白對象曝光

小樂8月將在台北舉辦演唱會。（Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）小樂8月將在台北舉辦演唱會。（Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢將於8月14日七夕情人節前夕，在台北Legacy TERA舉辦「還得是你 Beyond You Live in Taipei」演唱會，消息曝光引發歌迷熱烈迴響，粉絲紛紛留言：「情人節先拋棄男友跟你過」、「還得是你，依舊是我們」，對於演唱會充滿期待。

這次演唱會將成為《LET GO》專輯發行後的首場正式專場演出，除了完整呈現專輯作品外，小樂也將帶來歌迷最喜愛的經典歌曲。從音樂內容、舞台概念到演出細節，小樂皆親自參與規劃，更搶先預告演唱會一定會有神秘嘉賓驚喜登場，希望與歌迷一起創造最難忘的七夕回憶。

小樂表示，上一次10週年見面會是與歌迷一起慶祝出道的重要時刻，這次則是真正圍繞《LET GO》以及全新作品打造的完整音樂專場。

小樂推出新歌《還得是你》。（Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）小樂推出新歌《還得是你》。（Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）

除了演唱會，小樂也宣布全新同名單曲《還得是你 Beyond You》將於6月12日數位上架，這首新歌不僅成為演唱會名稱的創意來源，更承載著小樂現階段最重要的人生體悟。他坦言，《還得是你》並非寫給特定對象，而是獻給生命中所有重要的人。

小樂透露，創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品。他表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在。

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