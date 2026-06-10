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提告小草敗訴 姚惠珍：看到這群草的鳥樣也釋懷

電視名嘴、資深媒體人姚惠珍。（翻攝自姚惠珍臉書）電視名嘴、資深媒體人姚惠珍。（翻攝自姚惠珍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視名嘴、資深媒體人姚惠珍3年前在政論節目，和時任民眾黨發言人吳怡萱為「女僕」議題鬥嘴，引來小草透過網路圍攻，游姓網友到其臉書留言批評「噁心至極的媒體人」等，姚認為對方無理謾罵且侮辱女性，致使內心創傷、名譽受損，控告游男求償10萬元；台北地院簡易庭認為，閱覽者會自行判斷，其言詞雖尖酸刻薄但尚未達到無端謾罵的程度，判姚惠珍敗訴。

今（10）日中午，姚惠珍透過臉書發文表示：「告不成的原因，是因為我是公眾人物，我後來看到這群草的鳥樣也釋懷了，難怪你們是草。」

本案起於姚惠珍於2023年12月6日、總統立委大選前1個月，參加壹電視「狠狠斗內幕」網路節目錄製時，與吳怡萱就「民眾黨都是公主與王子，沒有女僕」議題發生爭執，姚惠珍主張，她的本意是指民眾黨沒有重視基層組織、沒有人願意去做現場較為繁重的工作、沒有人願意做女僕等問題，但被吳怡萱將問題移轉為「姚惠珍說我是女僕、姚惠珍看不起女僕」，導致民眾黨支持者競相對她無理謾罵。

姚惠珍指控，游男到她的臉書頁面，在她的文章下留言「說錯了吧，不是開台女神，是開台老女人，現在在電視上看到你的臉，整個不舒服又噁」、「12/6狠狠抖內幕我看了，只能說醜人多作怪，妳自己當天講話也是咄咄逼人，還在那邊靠北人家是公主女僕什麼的，妳自己才是噁心至極的媒體人吧，和吳子嘉半斤八兩，整個讓人想吐」。

姚惠珍認為，游男的言詞是針對她身為女性、難以改變的個人條件攻擊，致使女性在社會結構上的不利地位更為弱勢，她雖是公眾人物，但游男的文字並非評論她的專業政治評論內容，而是針對她的女性身分予以羞辱、人身攻擊，已逾越言論自由範疇，使她的臉書親朋好友及粉絲共見共聞，侵害她的名譽甚鉅，使她內心創傷難平，因此提告求償10萬元。

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