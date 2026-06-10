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生子計畫先喊卡！孟慶而痛心落淚 吐露現階段最大心願

孟慶而推出公益單曲。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）孟慶而推出公益單曲。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作才女孟慶而推出全新公益單曲《你愛我如至寶》，從詞曲創作到MV執導全都一手包辦。至於近況，孟慶而透露接下來將推出以孟子文化為主題的專輯及相關演出，生子計畫則得再往後延，目前最迫切的仍是希望社會大眾重視受虐兒童議題。

身為孟子第七十三代後裔的孟慶而，近年不僅活躍於音樂與主持領域，也長期投入公益。此次受邀為「台灣愛與希望國際關懷協會」量身打造主題曲《你愛我如至寶》，希望透過音樂傳遞愛與希望，喚起社會對弱勢及受虐兒童的關注。

孟慶而暫緩生子計畫。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）孟慶而暫緩生子計畫。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

談到創作靈感，她首度坦言曾歷經憂鬱、躁鬱情緒接連侵襲，感謝上帝的憐愛與丈夫一路包容陪伴，幫助她走過生命低谷，因此決定將新歌無償提供給「台灣愛與希望國際關懷協會」作為公益主題曲，為受虐兒童發聲。

孟慶而透露，創作契機源自實地走訪協會、陪伴受創兒童後的深刻感受。她希望藉由溫暖旋律與充滿力量的歌詞，撫平孩子們內心的傷痕，並號召更多人一起關心兒童保護議題，以愛守護每一個受傷的靈魂。

她坦言，過去經常參與公益活動，但深入了解協會安置個案後，仍受到極大震撼。該協會長期收容照顧因家庭暴力、疏忽或虐待而身心受創的弱勢兒童。

「當我看到那些原本應該在父母懷裡撒嬌、無憂無慮長大的孩子，身上卻帶著無法抹滅的傷痕，眼神裡充滿對世界的不信任，我的心真的很痛。」孟慶而紅著眼眶表示。有些孩子因嚴重創傷，甚至出現心理失語或發展遲緩等情況，但在協會社工與保育員日復一日耐心陪伴下，逐漸放下心防，重新展露笑容。

談到《你愛我如至寶》的創作靈感，孟慶而首度透露，去年6月至8月期間，再度受到憂鬱與躁鬱情緒困擾，而且毫無預警。短短兩個月裡歷經各種痛苦掙扎，直到某個夜晚，她彷彿聽見上帝對她說：「妳要多愛自己，多傾聽自己，勇敢面對病症，接受與克服。」

持續關懷受虐兒童的她，6年來從未缺席協會公益活動，7月19日「台灣愛與希望國際關懷協會」將舉辦愛心募款晚宴，孟慶而將攜手王瞳、張芸京、班鐵翔等好友同台演出，盼望各界踴躍參與助養計畫，讓孩子們能夠持續走在陽光裡。

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