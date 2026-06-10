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歐漢聲人脈發威！新節目才首錄「大咖嘉賓」名單外流

歐漢聲合體林襄、張立東飆默契。（中天電視提供）歐漢聲合體林襄、張立東飆默契。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕歐漢聲、林襄與張立東攜手主持中天全新綜藝節目《歐耶一級棒》，也是三人的首度合作。談到第一次進棚錄影的狀態，歐漢聲大感驚訝地表示：「我沒有錄過第一集這麼順暢的，我覺得這就是天作之合吧！」並透露目前仍在抓整體的順暢度，未來會讓兩位搭檔更自由地揮灑，也期待收視率能開出紅盤。

歐漢聲喊話大咖好友們快來領1350元通告費。（中天電視提供）歐漢聲喊話大咖好友們快來領1350元通告費。（中天電視提供）

隨著新節目開跑，外界也相當關注是否會有重量級嘉賓助陣。對此，人脈廣闊的歐漢聲表現得相當積極，透露身邊有許多正在拍電影、當製片或辦演唱會的朋友，聽到他開新節目都非常力挺。歐漢聲笑說，自己都直接向好友們喊話：「那趕快來宣傳領1350（通告費）。」此外，他也大方曝光首位大來賓的線索，透露先前Energy成員阿弟（蕭景鴻）發個人專輯在直播時，他曾現身打招呼，當時阿弟的經紀人一看到他就笑喊「歐弟哥來發通告了」，歐漢聲也幽默回應「知道就好」，因此最快現身節目的預計將會是阿弟。

張立東首錄前壓力極大，幸好兩位搭檔給了他強大的安心感。（中天電視提供）張立東首錄前壓力極大，幸好兩位搭檔給了他強大的安心感。（中天電視提供）

首度與大前輩合作，張立東坦言第一次進棚前心情極度緊張、壓力破表，「可是當現場都準備好，燈一打開說『開始錄影』，我反而有很穩定的感覺，兩位搭檔給我蠻強大的安心感。」他將自己在主持群中定位為「二哥」，主要負責照顧小妹的情緒，同時也要接住大哥丟出來的哏，是中間不可或缺的傳遞橋樑。

張立東也指出，《歐耶一級棒》與市面上常見的談話性節目不同，主打台灣近年少見的「職人相關」與「表演類型」內容，表演性質相當豐富。他更自信表示，主持群的平均年齡是目前線上最年輕的組合，既能吸取上一輩的主持經驗，又能理解現代年輕人的想法，絕對是一檔老少咸宜的節目。

林襄近年累積豐富主持經驗，自評在《歐耶一級棒》首錄表現大進步。（中天提供）林襄近年累積豐富主持經驗，自評在《歐耶一級棒》首錄表現大進步。（中天提供）

近年在綜藝表現亮眼的林襄，這次展現了蛻變後的主持功力。她坦言過去主持時常因為害怕不禮貌、或是擔心插別人的話，導致整場節目下來不太敢表達自己。但隨著經驗累積，現在的她已經學會如何控場與接話，有想法也能自然表達，「我覺得觀眾應該也有看到我更進步了。」

談到與歐漢聲的初體驗，林襄驚喜表示：「我跟歐弟哥以前完全沒見過，我很意外歐弟哥丟的哏我都接得住。」錄完影後心裡鬆了一口氣，也預告之後做完細部調整，表現一定會越來越好。節目將於6月底登場，林襄也不忘向粉絲強力推薦，希望大家收看這檔充滿歡樂的節目，把一整天的煩惱都拋開。

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