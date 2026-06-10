傅子純驟逝遺作播出！帥氣奪冠成了最後身影 網友留言哀悼

〔記者傅茗渝／台北報導〕八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟逝，震撼演藝圈與粉絲。公視綜藝節目《哈！真相大白了》昨晚播出傅子純受邀嘉賓集數，也是他的「螢幕最後遺作」，播出後，大批不捨的網友紛紛湧入公視YouTube的精華片段留言悼念。

傅子純生前最後錄影畫面曝光。（翻攝自YouTube）

傅子純生前參加《哈！真相大白了》錄影，他身著黑色西裝外套內搭白襯衫，臉上掛著招牌的溫暖笑容，看起來狀態相當不錯、十分帥氣。在錄影過程中，傅子純積極參與遊戲，並表現活躍。特別是在「OX選邊站」答題環節中，面對「爸爸可不可以輸血給孩子」的難題，即便他與其他嘉賓選擇了不同的答案，仍憑藉敏銳觀察與答題技巧順利答對得分。最終，傅子純與導演吳子雲兩人同獲45分高分，他更有驚無險地拿下冠軍頭銜，獲得大獎。

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傅子純血癌病逝遺作昨播出。（翻攝自YouTube）

傅子純留下帥氣英姿。（翻攝自YouTube）

節目昨日播出後，大批網友在他的螢幕最後遺作下留言哀悼，表示「連最後一次登場都這麼帥 怎麼可能會出事」、「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」、「我最愛的男演員，不捨」、「子純哥我好想你」，言語間道盡思念。

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