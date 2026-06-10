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娛樂 最新消息

多米多羅酸黃山料0分 作家朱宥勳表態挺「他」

多米多羅（左）讀完黃山料（小圖）6本作品後拍片評論此事，引發議論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）多米多羅（左）讀完黃山料（小圖）6本作品後拍片評論此事，引發議論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者林南谷／台北報導〕作家黃山料遭YouTuber多米多羅批評讀完6本作品「只能給0分」，狠酸黃山料作品像「被湯婆婆摸過」，7日黃山料首發聲回應能理解每位讀者喜歡的作品不同，提及今年是全職寫作第5年，這些年來自己一直努力的方向，是讓原本不閱讀的人願意翻開一本書、走進書店，未來也會持續朝這個目標前進。

作家朱宥勳9日晚間在臉書發文評論此事，認為多米多羅講得很不錯，稱大部分的文本分析都贊同，而且影片比他更有娛樂效果，爆紅完全合理，「可能唯一有一點不同的是，我認為黃山料的主力應該是『語錄體散文』，而不是『小說』，多米多羅批評的小說，剛好會讓他的缺點被放大，優點消失殆盡。」

多米多羅5日上架新影片評論黃山料作品，認為其書籍存在大量留白、劇情公式化及人物刻畫單薄等問題，甚至以「我明明看了6本，體感只有2本」、「看不懂在寫三小」、「書被湯婆婆摸過嗎？」等言論開轟，引發網友熱烈討論。影片曝光後迅速發酵，也讓黃山料再度成為話題人物。

面對外界評價，黃山料公開發聲坦言最近看到許多人分享對自己作品的看法，「謝謝大家的關心，我都收到了。」強調能理解每位讀者喜歡的作品不同，期待的閱讀體驗也不同，因此想藉機分享自己的想法。

黃山料提及今年是全職寫作的第5年，這些年來自己一直努力的方向，是讓原本不閱讀的人願意翻開一本書、走進書店，未來也會持續朝這個目標前進。他也坦言自己還有許多可以進步的地方，未來將持續學習與成長，最後向外界致謝，「謝謝各界給我的建議，也再次謝謝所有讀者一路以來的支持。」

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