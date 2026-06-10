曾沛慈抱病翻唱周杰倫歌曲無法回看 節目組犯一大忌被罵翻

曾沛慈近期因參加競演節目人氣攀升。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾沛慈近期在《乘風2026》（浪姐7）人氣很旺，昨（9日）晚她有感而發談到：「這60多天來，看起來平凡的小片段，一起練習、一起討論、一起互相加油打氣的時刻，都會變成以後頻頻想起的幸福回憶。」不過日前她在節目裡翻唱周杰倫的歌曲《擱淺》，事後粉絲卻發現無法在全平台回看內容，原來是涉及版權問題，讓粉絲忍不住責怪節目組。

近期因為頻繁練唱，曾沛慈嗓音狀況已亮紅燈，但她還是頂著嚴重水腫的聲帶，全開麥努力唱出好成績，不少網友想重新回顧她在節目裡演唱《擱淺》的內容，卻發現沒辦法在全平台上線，原來是節目方面沒有完整取得各項相關授權，粉絲在網路上頻頻討論，期盼現場節目組能事先把授權工作做好，別讓歌手用盡全力的心血，還有粉絲滿心的期待，最後因為版權問題沒處理好而失望落空。

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曾沛慈翻唱歌曲，節目方面卻出現授權缺失。（翻攝自臉書）

因為不單是周董《擱淺》詞曲的授權，還牽涉到素材使用、影視節目製作等多方所需的授權同意，因此只要有任一該取得授權卻未獲得授權的情形出現，就會導致曾沛慈在節目上翻唱的《擱淺》無法在全平台上線。

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