《揭密日》爛番茄90％高分開盤 影評狂讚史匹柏重返巔峰

史蒂芬史匹柏執導《揭密日》大獲好評。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導史蒂芬史匹柏執導的全新科幻鉅作《揭密日》繼先前首波評價獲得「史匹柏20年來最佳」的好評後，媒體評價也於今（10）日凌晨正式解禁，整體口碑開出紅盤，不少媒體、影評人盛讚本片重現史匹柏最擅長的科幻冒險風格，認為這是一部兼具娛樂性、情感深度與人文關懷的作品。

該片於爛番茄影評網也正式開盤，立刻獲得90%的高新鮮度，目前已獲新鮮認證。多家媒體盛讚電影兼具娛樂性與思想深度，大讚是「最令人熱血沸騰的史匹柏回歸之作」，帶領觀眾踏上一場震撼人心的旅程。

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艾蜜莉布朗在《揭密日》再展精湛演技。（UIP提供）

導演史匹柏再次回到自己最擅長的創作領域，其中艾蜜莉布朗的演出更成為全片亮點之一。同時電影真正打動人心的核心在於溫暖而真摯的情感力量，透過故事探討控制、身體自主權以及貪婪等議題，對人類社會提出發人深省的觀察。

如果當年的《第三類接觸》告訴觀眾「我們並不孤單」，那麼《揭密日》則進一步提醒人們，在當今這個充滿分裂與不安的時代，更需要彼此連結與理解。史匹柏再次展現其駕馭大型場面的功力，不僅突破傳統商業大片公式，更以極具餘韻的方式收尾。

《揭密日》於爛番茄開盤獲得90%新鮮度，已獲新鮮認證。（UIP提供）

其中有評論甚至直言，電影最後一句台詞堪稱近年暑期電影中最出色的結尾之一，再次證明這位傳奇導演在執導生涯超過半世紀後，依然能帶給觀眾驚奇與感動。《揭密日》今天（10日）正式在台上映。

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