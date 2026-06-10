自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《揭密日》爛番茄90％高分開盤 影評狂讚史匹柏重返巔峰

史蒂芬史匹柏執導《揭密日》大獲好評。（UIP提供）史蒂芬史匹柏執導《揭密日》大獲好評。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導史蒂芬史匹柏執導的全新科幻鉅作《揭密日》繼先前首波評價獲得「史匹柏20年來最佳」的好評後，媒體評價也於今（10）日凌晨正式解禁，整體口碑開出紅盤，不少媒體、影評人盛讚本片重現史匹柏最擅長的科幻冒險風格，認為這是一部兼具娛樂性、情感深度與人文關懷的作品。

該片於爛番茄影評網也正式開盤，立刻獲得90%的高新鮮度，目前已獲新鮮認證。多家媒體盛讚電影兼具娛樂性與思想深度，大讚是「最令人熱血沸騰的史匹柏回歸之作」，帶領觀眾踏上一場震撼人心的旅程。

艾蜜莉布朗在《揭密日》再展精湛演技。（UIP提供）艾蜜莉布朗在《揭密日》再展精湛演技。（UIP提供）

導演史匹柏再次回到自己最擅長的創作領域，其中艾蜜莉布朗的演出更成為全片亮點之一。同時電影真正打動人心的核心在於溫暖而真摯的情感力量，透過故事探討控制、身體自主權以及貪婪等議題，對人類社會提出發人深省的觀察。

如果當年的《第三類接觸》告訴觀眾「我們並不孤單」，那麼《揭密日》則進一步提醒人們，在當今這個充滿分裂與不安的時代，更需要彼此連結與理解。史匹柏再次展現其駕馭大型場面的功力，不僅突破傳統商業大片公式，更以極具餘韻的方式收尾。

《揭密日》於爛番茄開盤獲得90%新鮮度，已獲新鮮認證。（UIP提供）《揭密日》於爛番茄開盤獲得90%新鮮度，已獲新鮮認證。（UIP提供）

其中有評論甚至直言，電影最後一句台詞堪稱近年暑期電影中最出色的結尾之一，再次證明這位傳奇導演在執導生涯超過半世紀後，依然能帶給觀眾驚奇與感動。《揭密日》今天（10日）正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中