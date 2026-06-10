曾心梅認了孔鏘是重要定心石 喊話做出這項承諾

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曾心梅7月26日將在台北Legacy舉辦「天公疼憨人」演唱會，門票已經快要完售，她近日透過社群向歌迷喊話，特別安撫買到後排座位的粉絲，承諾屆時一定會走下舞台近距離互動。

台語歌后曾心梅。（萬星傳播提供）

曾心梅表示，自己研究過售票席次與場地配置後，希望歌迷不用擔心座位遠近，「既然是近距離演出，我勢必會走到後面和你們一起高歌、一起互動，用最誠懇的心感恩大家的到來。」

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除了積極籌備個人演唱會，曾心梅昨也出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會宣傳。巧合的是，這次合作的班底依舊由孔鏘率領樂隊，再度攜手打造精彩舞台。

曾心梅先前曾透露，孔鏘是她演出時的重要定心石。兩人不僅認識多年，也曾共同主持《台灣大歌廳》，培養出絕佳默契。此次孔鏘受邀擔任演唱會製作與編曲工作，協助音樂內容更具層次與可聽性，讓她能夠更加安心投入演出。

談到演唱會內容，曾心梅分享：「在我們成長的過程中，有很多歌曲一路陪伴著我們，陪著我們哭、陪著我們笑，也陪著我們走過人生的酸甜苦辣。每首歌都代表不同時期的心情與故事，所以這次演唱會準備了非常多的回憶殺。」

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