韓教師看《鐵拳教育》五味雜陳 《富比士》狂讚年度神劇

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》在27個國家拿下Netflix冠軍，是近期最具爭議也最受矚目的韓劇。這部以校園霸凌、教師權益崩壞、未成年犯罪為主題的作品，一邊被觀眾大讚「看得超解氣」，另一邊陷入「是否過度美化暴力」的激烈論戰。

劇中虛構機構「教權保護局」專門處理失控校園問題，面對惡質學生、問題家長與失能制度，主角們用強硬甚至帶有暴力色彩的方式討回公道，不過南韓教育界的反應卻相當複雜。

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外媒《富比士》狂讚《鐵拳教育》是年度神劇。（翻攝自Forbes）

南韓教員團體總聯合會表示，劇中確實真實呈現當今校園教權崩壞的現況，許多教師在觀看後感受到悲傷、憤怒與痛快交雜的情緒。尤其劇中一句「教權是守護大多數善良學生學習權的最後堡壘」更引發教育工作者強烈共鳴。

然而，教總也強調，教師真正需要的不是拳頭，而是法律制度的保護。他們認為，現實世界並不需要超級英雄式的教師，而是需要更完善的制度，讓老師能安心教學、學生能安心學習。

有趣的是，雖然南韓對《鐵拳教育》的暴力描寫出現不少質疑聲浪，但美國《富比士》卻給出極高評價，甚至稱它是「2026年最值得關注的韓劇之一」；報導認為，該劇成功替受害者發聲，讓觀眾重新思考校園正義與制度失靈的問題。

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