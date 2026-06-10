自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓教師看《鐵拳教育》五味雜陳 《富比士》狂讚年度神劇

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》在27個國家拿下Netflix冠軍，是近期最具爭議也最受矚目的韓劇。這部以校園霸凌、教師權益崩壞、未成年犯罪為主題的作品，一邊被觀眾大讚「看得超解氣」，另一邊陷入「是否過度美化暴力」的激烈論戰。

劇中虛構機構「教權保護局」專門處理失控校園問題，面對惡質學生、問題家長與失能制度，主角們用強硬甚至帶有暴力色彩的方式討回公道，不過南韓教育界的反應卻相當複雜。

外媒《富比士》狂讚《鐵拳教育》是年度神劇。（翻攝自Forbes）外媒《富比士》狂讚《鐵拳教育》是年度神劇。（翻攝自Forbes）

南韓教員團體總聯合會表示，劇中確實真實呈現當今校園教權崩壞的現況，許多教師在觀看後感受到悲傷、憤怒與痛快交雜的情緒。尤其劇中一句「教權是守護大多數善良學生學習權的最後堡壘」更引發教育工作者強烈共鳴。

然而，教總也強調，教師真正需要的不是拳頭，而是法律制度的保護。他們認為，現實世界並不需要超級英雄式的教師，而是需要更完善的制度，讓老師能安心教學、學生能安心學習。

有趣的是，雖然南韓對《鐵拳教育》的暴力描寫出現不少質疑聲浪，但美國《富比士》卻給出極高評價，甚至稱它是「2026年最值得關注的韓劇之一」；報導認為，該劇成功替受害者發聲，讓觀眾重新思考校園正義與制度失靈的問題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中