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向太重提古天樂入獄！夏靖庭不忍了「掀過往黑歷史」力挺：知錯能改不行嗎

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏靖庭昨宣傳大愛新戲《大愛街2巷》，劇中他是與越南媳婦相依為命的阿公。過去曾因吸毒兩度入獄的他，靠著信仰與運動找回平靜，對於前陣子「向太」陳嵐重提古天樂入獄黑歷史一事，夏靖庭今受訪時相當平靜，大方回應：「犯錯不能修正嗎？我受過該有的處罰，而且我是無被害人，為什麼不能知錯能改？」

夏靖庭（右）、邵奕玫在《大愛街2巷》飾演爺孫。（大愛提供）夏靖庭（右）、邵奕玫在《大愛街2巷》飾演爺孫。（大愛提供）

夏靖庭坦言，即便出獄多年，社群平台上仍不時有鍵盤酸民拿過去的事挑釁，這讓他對古天樂的處境更感同身受，不禁力挺：「古天樂做了那麼多好事、蓋那麼多學校，你們還有話講？」至於自己總被翻舊帳，他則展現高EQ表示不在意，但也忍不住反問酸民：「你自己沒犯過錯嗎？我坐牢沒有很驕傲，但也沒有見不得人。」

近日八點檔男星傅子純因血癌驟逝，震驚演藝圈。夏靖庭聽聞死訊時相當錯愕，感嘆生命無常：「不曉得明天先來，還是意外先來。」面對無常，他坦言雖然擔心，但日子還是要過，目前除了維持大部分吃素的飲食習慣，也靠著高度自律的運動來維持健康。

夏靖庭是老頑童。（大愛提供）夏靖庭是老頑童。（大愛提供）

而邵奕玫戲裡是夏靖庭的高中孫女，24歲的她有一張稚嫩童顏，笑說，自己曾穿著高中制服開休旅車去試鏡，竟然引來警察臨檢；高中時也曾被公車司機誤當成國中生，讓人哭笑不得。

然而，這份開朗背後卻藏著一段孤獨的成長史。劇中媽媽是越南人，邵奕玫坦言自己戲外也是新住民二代。父母離婚後她跟著爸爸生活，童年大多是一個人度過：「我小時候就變得很不接觸人，覺得很封閉，是奶奶出現之後，才開始敞開心胸。」這段經歷讓她在拍《大愛街2巷》時，看到劇中三代同堂的母愛與祖孫情格外有共鳴，哽咽表示：「彷彿在彌補童年沒有跟阿公及媽媽相處的缺憾。」

邵奕玫有張稚氣臉蛋。（大愛提供）邵奕玫有張稚氣臉蛋。（大愛提供）

此外，邵奕玫也分享了自己心態的轉變。過去的她和劇中角色一樣追求完美，即便是拿到「銀牌」也會難過很久，但在接拍某部電影角色後，她學會了放下執著：「有時候太追求完美，好像也會把自己逼得很難受。後來覺得反正我不完美跟完美都會有人說話，那我不如過得開心一點，然後問心無愧。」

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