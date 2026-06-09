楊大正前妻山東辣曬蕾絲內衣照 笑稱：不知道穿給誰看

滅火器樂團主唱楊大正前妻山東曬出性感辣照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金曲樂團「滅火器」主唱楊大正前妻山東，近日在社群平台宣布「老不修系列」回歸，她發布了一系列性感照片，表示自己對身材已經慢慢釋懷。

山東坦言自己喜歡蕾絲設計的內衣。（翻攝自IG）

楊大正2016年11月與山東結婚，兩人育有1子1女，雖然2024年簽字離婚，但仍同住一屋簷下。山東時隔半年再發「老不修系列」照片，她說，經過半年老不休的年紀又大了一點，很努力進行飲食控制、運動維持身材，怎奈抵擋不了地心引力的攻擊，「但我已經慢慢釋懷了，人生就是這樣…努力過就好了」文末，山東還附上一個哭笑不得的表情符號。

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山東曾為了變得更自信動隆乳手術。（翻攝自IG）

此番老不修系列回歸，山東表示自己前幾個月買了幾套可愛的超辣系列，喜歡蕾絲設計內衣的她雖然不知道要穿給誰看，但穿上後覺得自己還是漂亮的老不休。山東坦言：「雖然現在已經不是四十幾公斤的瘦美眉了，但很努力維持在健康的體態～我知福惜福再造福」。她更補充，如果想要看沒發到的系列穿在她身上的模樣，可以私訊給她，網站裡有很多超好看的照片。

山東說自己很努力維持體態。（翻攝自IG）

山東過去曾透露自己從小就覺得胸部太小，歷經懷孕與生產後，更覺得自己胸部出現萎縮與下垂的狀況，為了拾回自信心，她接受隆乳手術，把自己的胸部升級到C罩杯。

山東透過飲食控制和運動保持身材。（翻攝自IG）

楊大正有過兩段婚姻，2013年楊大正與鄭宜農結婚，兩人於2016年離婚。同年11月，楊大正與山東結婚，之後兩人雖在2024年簽字離婚，卻仍同住一屋簷下。恢復單身後的山東作風也愈來愈大膽，時常在社群曬出性感辣照。

滅火器樂團主唱楊大正（右）與前妻山東仍同住一屋簷下。（資料照，記者胡舜翔攝）

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