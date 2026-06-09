自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊大正前妻山東辣曬蕾絲內衣照 笑稱：不知道穿給誰看

滅火器樂團主唱楊大正前妻山東曬出性感辣照。（翻攝自IG）滅火器樂團主唱楊大正前妻山東曬出性感辣照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金曲樂團「滅火器」主唱楊大正前妻山東，近日在社群平台宣布「老不修系列」回歸，她發布了一系列性感照片，表示自己對身材已經慢慢釋懷。

山東坦言自己喜歡蕾絲設計的內衣。（翻攝自IG）山東坦言自己喜歡蕾絲設計的內衣。（翻攝自IG）

楊大正2016年11月與山東結婚，兩人育有1子1女，雖然2024年簽字離婚，但仍同住一屋簷下。山東時隔半年再發「老不修系列」照片，她說，經過半年老不休的年紀又大了一點，很努力進行飲食控制、運動維持身材，怎奈抵擋不了地心引力的攻擊，「但我已經慢慢釋懷了，人生就是這樣…努力過就好了」文末，山東還附上一個哭笑不得的表情符號。

山東曾為了變得更自信動隆乳手術。（翻攝自IG）山東曾為了變得更自信動隆乳手術。（翻攝自IG）

此番老不修系列回歸，山東表示自己前幾個月買了幾套可愛的超辣系列，喜歡蕾絲設計內衣的她雖然不知道要穿給誰看，但穿上後覺得自己還是漂亮的老不休。山東坦言：「雖然現在已經不是四十幾公斤的瘦美眉了，但很努力維持在健康的體態～我知福惜福再造福」。她更補充，如果想要看沒發到的系列穿在她身上的模樣，可以私訊給她，網站裡有很多超好看的照片。

山東說自己很努力維持體態。（翻攝自IG）山東說自己很努力維持體態。（翻攝自IG）

山東過去曾透露自己從小就覺得胸部太小，歷經懷孕與生產後，更覺得自己胸部出現萎縮與下垂的狀況，為了拾回自信心，她接受隆乳手術，把自己的胸部升級到C罩杯。

山東透過飲食控制和運動保持身材。（翻攝自IG）山東透過飲食控制和運動保持身材。（翻攝自IG）

楊大正有過兩段婚姻，2013年楊大正與鄭宜農結婚，兩人於2016年離婚。同年11月，楊大正與山東結婚，之後兩人雖在2024年簽字離婚，卻仍同住一屋簷下。恢復單身後的山東作風也愈來愈大膽，時常在社群曬出性感辣照。

滅火器樂團主唱楊大正（右）與前妻山東仍同住一屋簷下。（資料照，記者胡舜翔攝）滅火器樂團主唱楊大正（右）與前妻山東仍同住一屋簷下。（資料照，記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中