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娛樂 日韓

《鐵拳教育》逼出教育黑暗面 韓63％教師因家長投訴想離職

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》持續橫掃全球排行榜，不過比起收視成績，讓人意外的是，連日來竟然讓南韓教師圈吵翻天。

《鐵拳教育》惡學生一籮筐，因拍出老師心聲而爆紅。（Netflix提供）《鐵拳教育》惡學生一籮筐，因拍出老師心聲而爆紅。（Netflix提供）

這部以「教權保護局」為主角的話題作品，描繪一群能直接介入校園問題、甚至不惜使用暴力手段整頓惡學生與惡質家長的特殊監督官。劇情爽度爆表，讓不少觀眾直呼「終於有人替老師出一口氣」。

然而，真正站在講台上的教師們卻出現兩極反應。韓媒《仁川日報》報導，一派老師認為，《鐵拳教育》說出教育現場多年來不敢說的苦。面對學生失控、家長投訴、甚至動輒被檢舉虐童，許多教師早已疲憊不堪，因此看到劇中有人強勢反擊，自然感到解氣。

據報導，京畿教師工會於上月公布的調查顯示，有63%的受訪教師表示，曾因家長惡意申訴而考慮離職；另有32%指出，學生妨礙教學活動是主要原因之一。不過有另一派教師認為，戲劇把複雜的教育問題簡化成「拳頭解決一切」，反而偏離教育本質；他們擔心觀眾看完只記得暴力懲罰的爽感，卻忽略了制度失靈才是真正的問題核心。

有趣的是，就連南韓教師團體也出現微妙態度。一方面認同劇中呈現的教權崩壞現象確實存在，另一方面又強調：「老師真正需要的不是拳頭，而是法律保護。」被不少網友認為，幾乎可當成《鐵拳教育》的另一種結局註解。

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